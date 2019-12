Különleges külsejű kocsi érkezett a Gyermekvasútra

Szerdán délelőtt megérkezett a hűvösvölgyi járműtelepre a Gyermekvasút frissen felújított, egyedi festésű személykocsija. A különleges járművet Székesfehérvártól közúti tréleren szállították a budapesti kisvasút végállomásához, majd a közel 10 tonnás kocsiszekrényt egy 100 tonnás daruval emelték a keskeny-nyomközű sínpárra.

Különleges festésű kocsi a Gyermekvasúton – Fotó: MÁV

Régi-új taggal bővült a Gyermekvasút kocsiállománya, szerdán érkezett vissza a MÁV Vagon székesfehérvári javítóbázisáról az egyik felújított „téli” kocsi, mely egyedi, formabontó festést kapott. A jármű teljes külsejét borító grafika a kisvasutasok életét mutatja be, ezáltal kedvet csinálva a rajta utazó gyerekeknek, hogy legyenek tagjai a jövő gyermekvasutas generációjának, és jelentkezzenek a következő tanfolyamok egyikére. A különleges kocsi a futópróbák után december második felétől szállít majd utasokat Hűvösvölgy és Széchenyihegy között – olvasható a MÁV közleményében.

Méltán lehet büszke a vasúttársaság a budapesti kisvasútra: a Gyermekvasút 2015-ben bekerült a Guinness Rekordok könyvébe is, a tanúsítványa szerint 11,7018 kilométeres hosszával a világon ez a leghosszabb olyan vasútvonal, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot gyermekek látják el – az egyedi színtervű kocsi is a gyermekvasutasok felelősségteljes szolgálatellátását hirdeti. A felújítás során korszerűsítették a jármű világítását, már led izzók adnak a korábbinál kellemesebb fényt. A fűtési rendszert javították, a jobb hőszigetelés érdekében pedig az oldalablakok nyitása is megváltozott, így hideg időben is komfortosabbá válik az utazás.

A most bemutatott úgynevezett „téli” kocsi három társával együtt 1950-ben készült a GANZ-MÁVAG-ban. Később, a hatvanas években Győrben még négy ilyen típusú járművet gyártottak, illetve akkor épült a nyári forgalomra szánt nyolc nagy kilátókocsi is. A hagyományosan „téli” és „nyári” kocsiként emlegetett járművek kialakítását kifejezetten az Úttörővasút nagy utasforgalmára tervezték, a gyorsabb utascserét segítik a középen elhelyezett ajtók.