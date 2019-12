Gazdasági érdekcsoportok irányítható embertömegeket hoznak be Európába

A hírszerzés feladat nem csak az információk megszerzését, hanem azok elemzését, illetve a prognóziskészítést, az az a várható következmények bemutatását jelenti a mindenkori kormány számára, amely ezeket felhasználja a döntései előkészítésében. Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint léteznek olyan gazdasági érdekcsoportok, amelyek át szeretnék formálni Európát, és ezáltal szeretnék a gazdasági előnyöket tartósan, akár több évtizedre is saját maguk számára biztosítani. Ennek egyik eszköze az illegális migráció és Európa iszlamizációja.

(Fotó: MTI/AP/Darko Vojinovic)

Földi László ezredes egykor a magyar polgári hírszerzés műveleteit irányította, Horváth József tábornok pedig a polgári, majd a katonai elhárítás műveleteinek az igazgatója volt. Az ő feladatai közt is szerepelt a kockázatelemzés és a mindenkori felelős kormánynak készített javaslatkészítés. A Magyar Nemzetben megjelenő sorozatukban mindketten rendszeresen elemzik a világ eseményeit a hírszerző és az elhárító szemével.

A háborúk célja egyes társadalmak eltüntetése

Földi László a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában elmondta, a háborúk során egy olyan érdekérvényesítési folyamat zajlik, amelynek során a hatalmak nem csak profitot szeretnének termelni, hanem bizonyos társadalmakat akarnak eltüntetni, nemzetállamokat akarnak beolvasztani egy olyan tégelybe, ahol az identitásuk elvész, átalakul vagy legalább komoly sérüléseket szenved.

Földi László hozzátette, mindezt komoly elhatározással, céllal és a megfelelő módszereket igénybe véve teszik. A jelenleg is zajló migránsháború tulajdonképpen identitásunk megőrzéséről, a megmaradásunkról szól.

Irányítható embertömegeket hoznak be Európába

Horváth József szerint a háborúk esetében két folyamatról kell beszélni, olyan két folyamatról, amelyek erősítik egymást. Hozzátette, az egyik, hogy léteznek olyan gazdasági érdekcsoportok, amelyek át szeretnék formálni Európát, és ezáltal a gazdasági előnyöket tartósan, akár több évtizedre is saját maguk számára biztosítani. Ennek egyik

eszköze az illegális migráció és Európa iszlamizációja.

Kiemelte, az érdekcsoportok olyan tömeget hoznak be Európába, akik könnyen befolyásolhatók, kevésbé műveltek, kevésbé tájékozottak a világ dolgaiban, olyan embereket, akik adott esetben képesek arra is, hogy a renitens államokat, vagy társadalmi csoportokat fizikai valóságukban is megfenyegessék.

Ennek a háborúnak időként vannak olyan kicsúcsosodásai, amikor vér is folyik – mondta Horváth József. Hozzátette, ezt napjainkban terrornak hívjuk, de arra is felhívta a figyelmet, hogy a napjainkban látott terrorcselekmények már nem klasszikus terrortámadások, hanem

a társadalmat megfélemlítő folyamatnak a része.

Földi László hangsúlyozta, a muszlim tömeg egyelőre csak eszköz. Nem velük állunk háborúban, még nem a keresztény és a muszlim világ összecsapásáról van szó, mint ahogy az már megtörtént az elmúlt századokban Európa különböző pontjain. Az ezredes kiemelte, a támadások annak a taktikai elemnek a részei, amely során a társadalmat egy olyan szituációba szeretnék kényszeríteni, amelyben már nem lesz kedvük eltérni a hatalom által felkínált úttól.

Lejárató kampány zajlik a politikusok ellen

Horváth József elmondta, ha figyelmesen követtük az elmúlt pár év eseményeit, világossá válhatott számunkra, hogy egy lejárató kampány indult el azon politikai vezetőkkel szemben, akik határozottan kifejezték a migrációs politikával szembeni ellenérzéseiket.

Hozzátette, Hollandiától egészen Ausztriáig több ilyen politikus bukott meg.

A titkosszolgálat csak az igazságról beszélhet

Földi László kiemelte, a titkosszolgálat dolga a folyamatok megelőzése. Hozzátette, a politika eszközrendszerében a titkosszolgálat egy eszköz, nem egy önálló entitás, ami önállóan cselekedhet. A titkosszolgálat akkor végzi jól munkáját, ha az említett folyamatok előtt képes járni. Ha már bekövetkezett a terrorcselekmény, akkor kénytelen a politikum akaratát végrehajtani.

Földi László hangsúlyozta, a titkosszolgálat csak és kizárólag a valóságról beszélhet még akkor is, ha az a politikumnak adott esetben nem tetszik.

A német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal vezetője, Hans-Georg Maassen mondta azt, hogy a hozzájuk belépők hetven százaléka

mindenféle okirat nélkül érkezik.

Horváth József elmondta, ez nagyban megnehezíti a hírszerzés feladatát.

Kiemelte, már az nagy problémát jelent, hogy ezek az emberek anélkül beléphetnek az országba, hogy igazolnák magukat, arról nem is beszélve, hogy így vándorolnak keresztül egész Európán.

Hozzátette, ha csak a szervezetbűnözés oldaláról közelítjük meg a problémát, akkor is érzékelhetők a következmények, hiszen nem véletlen, hogy Svédországban egyre gyakoribbak a robbantások.

A címlapfotó illusztráció.