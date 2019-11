MTVA: Újabb hazugságot terjeszt a sánta kutya média

Az álhírek után az úgynevezett állapszemlék is terjednek Magyarországon. A héten újra eljátszotta az ellenzéki sajtó, hogy „talált” egy Magyarországot bíráló – ezúttal éppen a közmédiát lejárató – cikket a külföldi lapokban, amit lefordítottak magyarra, és megjelentették itthon. Kiderült, valójában magyarok írják a külföldi lapoknak a cikket, amit aztán itthon úgy tálalnak, mintha egy külföldi vélemény lenne. A trükköt már többször alkalmazták. Az MTVA közleménye szerint: újabb hazugságot terjeszt „a sánta kutya média” – derül ki az M1 Híradójából.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Az Eurovíziós Dalfesztivál hivatalos honlapja/Thomas Hanses)

Magyarország nem indul az Eurovíziós Dalfesztiválon az egyre erősödő LMBTQ-ellenes retorika közepette – erről írt szerdán a brit The Guardian című lap. A cikkben már az első mondatban elismerik, hogy az általuk közölt tartalom puszta spekuláción alapul. A baloldali portál mégis úgy tálalta az ügyet, mintha a közmédia azért maradna távol a dalversenytől, mert az szerinte túl meleg.

A The Guardian cikkét Garamvölgyi Flóra írta

A The Guardian arról ír, hogy a magyar közmédiának túl meleg lehet az Eurovízió – az eredeti cikket ezzel a címmel vette át a Népszava. A magyar baloldali portál ezzel úgy tett, mintha csak szemlézné a brit napilap írását, miközben a The Guardian cikkét a Népszava korábbi munkatársa, Garamvölgyi Flóra írta. Garamvölgyi Flóra a cikkét a közösségi oldalon is népszerűsítette, amit a többi baloldali hírportál is egytől-egyig a The Guardian írásaként adott el.

Ezt a trükköt nem először alkalmazták, ugyanis

már kipróbált módszernek számít a balliberális sajtóban.

„Alig egy hónapja ugyanezt az újrahasznosítást hajtotta végre a 444 nyomán számos portál, amikor egy, a New York Times hasábjain megjelent, Magyarországot támadó írást az amerikai napilap riportjaként vettek át. Csakhogy hamar kiderült, hogy a New York Times által közölt riportot valójában az egyik 444-es szerző: egy bizonyos Benjamin Novak, vagyis Novák Benjámin írt. Ugyanaz a sajtómunkás, aki a 444.hu angol nyelvű hírlevelét is szerkeszti a portál külsős munkatársaként” – hangzott el az M1 Híradójában.

A Népszava és a Guardian közös szerzője által jegyzett, a közmédiát homofóbiával megvádoló álhírt ezúttal is kritika nélkül vették át a magyarországi baloldali lapok, miközben például az Index ír arról, hogy az Eurovízió félhivatalosan a világ legnagyobb meleg bulija – hivatkozott az írásra a Híradó.

A sajtóorgánumok saját magukat buktatták le

Bende Balázs, a közmédia vezető külpolitikai szerkesztője rámutatott: az erről cikkező sajtóorgánumok saját magukat buktatták le azzal, hogy szexuális beállítottságuk alapján tartanak nyilván embereket. Vagyis éppen

ők azok, akik listázzák, ki az, aki homoszexuális, és ki nem az.

„Legalábbis nehéz másképpen értelmezni azt, ahogy a brit Guardian szerint az MTVA azért marad távol a jövő évi Eurovíziós Dalfesztiváltól, mert túl meleg. Ezek szerint a Guardianben és a többi hasonló cikket közlő médiában tudják, melyik előadó meleg, és melyik nem? Velük ellentétben ezt a közmédia nem tartja nyilván” – tette hozzá Bende Balázs.

Leleplezett akciójuk miatt a baloldali portálok az MTVA közleménye szerint pénteken újabb frontális támadást intéztek a közmédia ellen. „Mindent megtesz a sánta kutya média azért, hogy megpróbálják elterelni a figyelmet a közmédiával szemben keltett botrányos hazugságról, amivel tegnap buktak le” – fogalmaz az MTVA közleménye, amelyben hozzáteszik: a hazugság soha nem válik igazzá.

A hazai médiaviszonyokat jellemzi

Tanulságos – és jól jellemzi a hazai médiaviszonyokat –, hogy az a sajtókör, amelyik a napokban a közmédiát támadja az Eurovíziós Dalfesztivál ürügyén, miket írt, és hogyan vélekedett korábban a produkcióról, amikor még mutatta a döntőt a közmédia. „Borzalomról, szadomazo kalózokról, nyáltengerről” írtak akkor. Most pedig az okozza a felháborodást, hogy mindez nem kerül adásba.

„Ha valaki el szeretne borzadni azon, hogy mi a jóég történik Európával,

az itt nézheti élőben az Eurovízió döntőjét” – ezzel a felütéssel tudósított a 444.hu szerkesztősége korábban a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválról. A portál több cikkben is negatív felhanggal írt a produkcióról. Egyik írásukban például azt fejtegetik, hogy egy mesterséges intelligencia által szerzett dal sokkal jobb lett, mint az átlagos eurovíziós számok.

– a tavalyi versenyről már a Hvg.hu írt így. A baloldali portál úgy fogalmazott: az Eurovíziós Dalfesztiválnak semmi köze a popkultúrához, és a műsor nem más, mint „egynapos hülyéskedés, de igazából az sem, mert a rendes hülyéskedéshez vicces dolgok kellenek”.

A 24.hu-nak az idei produkcióról volt véleménye: szerzőjük egyre kevésbé szórakoztatóan gagyi, ellenben minőségibb, viszont ezzel együtt kissé unalmas dalfesztiválnak titulálta a 2019-es fordulót.

A legkritikusabb mégis az Index volt. A portálon ugyanerről a műsorról azt írták, hogy a szadomazo kalóznak öltözött Madonna sem mentette meg az Eurovíziót. A portál az eseményt még a szokásosnál is jellegtelenebbnek titulálta. Egy másik cikkben pedig a dalversenyt nyáltengernek nevezik.