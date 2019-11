A kormány elkötelezett a romaintegráció mellett

„A kormány elkötelezett a szegénység felszámolása, a romaintegráció mellett” – közölte az igazságügyi miniszter pénteken Tiszaburán, a Felzárkózó települések elnevezésű romaintegrációs program egyik helyszínén

Varga Judit a programot az európai uniós országok Budapestre akkreditált nagyköveteinek bemutató előadás után elmondta, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által koordinált projekt alapja a szervezet Magyar örökség díjjal is kitüntetett Jelenlét programja, amely nem előre megírt feladatokat valósít meg a településeken, hanem a helyben megismert problémákra keres gyakorlati megoldásokat, és szociális diagnózisok felállításával jelöli ki a fejlődéshez szükséges lépéseket. Ez az úgynevezett diagnózis alapú szemlélet.

„A program másik fontos eleme, hogy a fogantatástól a foglalkoztatásig nyújt segítséget a rászorulóknak ”– tette hozzá.

Elmondta, a kormány hosszú távú koncepciója, hogy tíz év alatt 300 nehéz helyzetű település kapjon segítséget, idén az első mintegy harminc helyszínen indult el a munka.

Kitért arra, a programot koordinálóknak kellő tapasztalatuk van ahhoz, hogy tudják, mi szükséges egy adott településen a változás eléréséhez. „A végrehajtásban a nagy egyházi karitatív szervezetek és a településeken dolgozó civil szervezetek is részt vesznek” – közölte.

A miniszter azt mondta, célja, hogy megmutassa az európai uniós nagyköveteknek is, mi történik az országban, mennyit tesz a magyar kormányzat a szegénység leküzdése és a romaintegráció sikere érdekében. Ezért mutatják be pénteken az európai uniós országok Budapestre akkreditált nagyköveteinek Tiszaburán a programot. Megtekintik együtt az asztalosüzemet, a varrodát és a helyi óvodát is.

Steiner Attila európai uniós ügyekért felelős államtitkár a bejárás során nagyon fontosnak nevezte, hogy a nagykövetek Budapesten kívül a vidékkel is megismerkedjenek.

Hozzátette, hogy a nagykövetek sokat hallanak jogállamisági kérdésekről Magyarországról, például a Sargentini-jelentésben is külön fejezet szól a romaintegrációról, illetve a kisebbségek helyzetéről, ezért is fontos, hogy első kézből legyenek információik, amelyeket a külügyminisztériumok felé továbbítanak.

Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos kijelentette, nincs minden helyen használható módszer, minden település más és más beavatkozást igényel. Minden településben közös viszont, hogy a fókuszban a gyermek van – jegyezte meg.

A kiválasztott 300 településen összesen 270 ezer ember él, nagy részük roma származású. A lakosság iskolai végzettsége és foglalkoztatottsági rátája alacsony, a komfort nélküli lakások aránya meghaladja az országos átlagot.