Győrben rendezték a robotépítő-verseny döntőjét

Véget ért a robotépítők és robot-programozók világversenye Győrben, több mint 70 országból jöttek fiatal tervezők. A világ legjobbjai között két magyar csapat is az 5. helyet érte el. A robotolimpiát most először tartották Magyarországon, és egyáltalán Európában – hangzott el az M1 Híradójában.

Szombaton a csoportmérkőzéseket rendezték meg a robotlabdarúgó versenyen, vasárnap egyenesági kieséses rendszerben játszottak a válogatottak. A robotépítési és programozási világverseny döntőjében 73 ország vett részt. A feladatokban a tudás mellett a problémamegoldás és az együttműködés segített.

A világ legjobbjai között két magyar csapat is az 5. helyet érte el. A B-iThunterz mellett a FazekasRoboTeam Második Mlet formációja is hatalmas tapsot kapott a díjkiosztón. A csapat még az utolsó pillanatokban is tökéletesítette a programot.

„Amit bekérték tőlünk a dokumentációt, akkor arra gondoltunk, hogy az első 8-ban benne leszünk, mert úgy döntik el, szóval az 5. hely itt a 33-bol nekünk tökéletesen megfelel, jobbra nem számítottunk” – mondta az M1-nek Umman Dávid, a FazekasRoboTeam Második Mlet tagja.

Magyarország az első európai országként nyerte el a robot-olimpia világdöntőjének rendezési jogát.

„Az itt jelenlévők ebből a 3.000 emberből nem is jártak még soha Európában, és Magyarország volt az az első hely, ahová beérkeztek. Ebből a szempontból nagyon jó, illetve célunk az, hogy Magyarország egy digitális központtá is váljon itt, Európa szívében” – mondta Füleki Judit főszervező.

A World Robot Olympiad egy nemzetközi oktatási program. A cél, hogy jobban megszeressék a fiatalok a természettudományos tárgyakat, és motiválják őket a mérnöki vagy informatikai szakma választására.

A címlapfotó illusztráció.