Stoiber: Németország is tanulhat Magyarországtól

Edmund Stoiber volt bajor miniszterelnök szerint bár Magyarország méretét tekintve a kisebb államok közé tartozik, Orbán Viktor vezetésével mégis komoly hangja lett Európában. Kiemelte a visegrádi országok egységét is, amiről azt állította, hogy a migrációs politikában komoly egységet jelent – hangzott el az M1 Híradójában.



Harminc éve omlott le a berlini fal

A háromméteres berlini fal 28 éven át osztotta ketté Németország fővárosát. Több ezren próbáltak meg átjutni rajta, hiába, sokan életüket vesztették. A 155 kilométer hosszú fal Európa megosztottságának szimbóluma lett.

A folyamatos tüntetések és külső nyomás hatására 1989. november 7-re a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottsága úgy döntött, hogy megnyitja a határt, de csak korlátozott keretek között. A bejelentésnél azonban tévedés történt és a határ azonnali megnyitásáról beszéltek. Az élő közvetítés alatt tömegek indultak meg a berlini falhoz. Voltak, akik kalapáccsal és fejszével estek neki, mások a határsorompóval bontották a falat. 1989. november 9-én leomlott a hidegháború szimbóluma.

A harmincéves évforduló alkalmából Magyarországra látogatott a volt bajor miniszterelnök. Edmund Stoiber az M1-en azt mondta: „az, hogy ledőlt a fal, annak is köszönhető, hogy Magyarország megnyitotta a határt a keletnémetek előtt. Ezt a bátorságot a németek soha nem felejtik el. A Branderburgi kapu egy kicsit magyar talajon is áll, hiszen a magyaroknak is szerepük volt abban, hogy Németország egyesült. Nekünk, németeknek pedig ezt a bátorságot, amit a magyarok tanúsítottak a 80-as évek végén, hogy előkészítették ezt a szabadságot, méltatnunk kell” – mondta a volt bajor kormányfő.

A kelet-közép-európai országok másképp gondolkodnak a szuverenitásról

Arról is beszélt, hogy a magyarok és általában a kelet-közép-európai országok sokat küzdöttek a szabadságukért. Éppen ezért szerinte figyelembe kellene venni Brüsszelben, hogy másként gondolkoznak a szuverenitásról, mint az unió nyugati tagállamai.

Edmund Stoiber úgy fogalmazott, bár Magyarország méretét tekintve a kisebb államok közé tartozik, Orbán Viktor vezetésével mégis komoly hangja lett Európában, akárcsak a visegrádi országoknak, amelyek többek között a migrációs politikában komoly egységet alkotnak.

„A kvótaszabályozás – amit a magyarok is támadnak – azt gondolom, nem visz bennünket tovább. Amit a 2016-os pozsonyi csúcson a magyar vezetőség javasolt, hogy rugalmasabban kellene kezelni a szolidaritást, vagyis, hogy mindenki vegye ki a részét a migráció kezeléséből, de ki-ki a maga módján: az egyik ország esetleg több rendőrt állít, a másik több dologi ellátást nyújt ezekek az embereknek” – mondta Stoiber, a bajor Keresztényszociális Unió tiszteletbeli elnöke. Kiemelte, ez a javaslat sajnos mára feledésbe merült.

Magyar Érdemrend nagykeresztjével tüntették ki

Edmund Stoibert a Sándor-palotában Áder János köztársasági elnök Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében a Magyar Érdemrend nagykeresztjével tüntette ki.

A kitüntetés átvétele után Edmund Stoiber azt mondta, úgy érzi, a kitüntetés nemcsak a bajor–magyar kapcsolatokért kifejtett személyes munkájának szól, hanem a két ország közötti kapcsolatok mélyülésének is.

Edmund Stoiber volt bajor miniszterelnöknek Áder János köztársasági elnök adja át a Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat kitüntetést (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Mint fogalmazott: Magyarország Bajorország nemzetközi partnereinek legszűkebb körébe, barátai közé tartozik.

Kihangsúlyozta, „a jövőben is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy hidakat építsen, mert meggyőződése, hogy Németország és Európa az erős és öntudatos Magyarországgal újra meg újra nyerhet és tanulhat. Magyarországnak pedig a legjobb helye mindig egy erős Európában van” – tette hozzá Edmund Stoiber.