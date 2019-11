Romániához hasonlóan Szlovákiában sem a magyar pártokat támogatja a Momentum

Egy szlovák pártnak kampányolt a Felvidéken a momentumos Donáth Anna, annak ellenére, hogy van tisztán magyar párt is Szlovákiában. A politikus szerint viszont a szlovák pártok is jól tudják képviselni a magyarokat. Néhány nappal ezelőtt a Momentum elnöke, Fekete-Győr András egy román államfőjelölt mellett kampányolt, pedig ott is van magyar jelölt – hangzott el az M1 Híradójában pénteken.