Kihirdették a pezsgő-világbajnokság legjobb magyar pezsgőjét

Kihirdették Londonban a champagne- és pezsgő-világbajnokság nagydíjait: a mindössze 14 nemzeti bajnok között a somlói Kreinbacher-birtok is szerepel, az abszolút világbajnok pedig a Dom Pérignon Vintage 2004 Magnum champagne lett.

A zsűri harmadik alkalommal választott Kreinbachert a legjobb magyar pezsgőnek, ezúttal a Brut Classic 2015 Magnum érdemelte ki a trófeát – emlékeztet a somlói birtok által az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény.

A Pannonhalmi Főapátsághoz kötődő, partiumi Carassia – Kárászteleki Pezsgőpincészet szintén nemzeti bajnok címet nyert: a Carassia Classic Brut lett a legjobb romániai pezsgő a nemzetközi zsűri értékelése szerint.

A világ legjelentősebb pezsgőversenyeként számon tartott világbajnokság zsűrije minden évben az aranyérmesek közül választja ki a legkiemelkedőbb tételeket. A hétfő esti londoni díjátadó gálán ezúttal rekordszámú nagydíjat adtak át a kategóriagyőztes címektől a világbajnoki trófeákig: a világ szinte minden pontjáról beküldött pezsgők között 9 világbajnokot, 14 nemzeti bajnokot és 11 regionális győztest hirdettek.

A Kreinbacher aranyérmes Brut Classic 2015 Magnum pezsgője további két Best in Class címet is kiérdemelt, mint a legjobb magyar évjáratos brut és a legjobb magyar magnum pezsgő. A furmint és chardonnay házasításából készített, magnum (1,5 literes) palackban érlelt tétel a pincészet értékelése szerint újabb példa arra, hogy a magnum palackban még szebben fejlődik és érlelődik a pezsgő.

Az abszolút világbajnoki trófeát a Dom Pérignon 2004-es magnum kiadása kapta. A francia Champagne régió mellett Olaszország is kiemelkedő eredményekkel zárta a versenyt: olasz pezsgők öt kategóriában, champagne-i tételek három kategóriában hoztak el világbajnoki címet.

A különdíjak közül a zsűri kedvencének járó Chairman’s Trophyt a Champagne Palmer & Co vehette át, az Év Pezsgőpincészete ismét a Ferrari lett az olaszországi TrentoDOC régióból, a Rising Star különdíjjal pedig ezúttal a bulgáriai Midalidare-pincészetet jutalmazták.

A címlapfotó illusztráció.