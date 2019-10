Bakondi: Biztonsági érdek, hogy stabilizálódjon a balkáni térség

Európának fontos gazdasági, politikai és biztonsági érdeke, hogy stabilizálódjon a balkáni térség – hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán hétfő este azzal kapcsolatban, hogy elakadt az Európai Unió bővítésének folyamata.

Bakondi György azt mondta: több tényező együttes hatására növekszik az illegális migráció. Az, hogy ez miként alakul, bizonytalan, hiszen nem tudni, mi történik majd például Törökországban, illetve Szíriában.



A szlovén miniszterelnök hétfői budapesti látogatásáról szólva megemlítette, hogy Szlovénia – Magyarországhoz hasonlóan – megtapasztalta, milyen a kontroll nélküli illegális migráció.

Ahogy Magyarország, úgy Szlovénia is mindent meg akar tenni azért, hogy minél távolabb állítsa meg a migrációt. Ezért szolgálnak jelenleg is magyar rendőrök Észak-Macedóniában, és Magyarország a jövőben is folytatja ezt a segítségnyújtást – közölte Bakondi György.

A címlapfotó illusztráció.