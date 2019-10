Egy hónap alatt 38 ezren töltötték le a MÁV-appot

Sikeres volt a július végétől augusztus utolsó napjáig zajló, a MÁV-appot népszerűsítő figyelemfelhívó kampány. Ebben az időszakban a korábbi átlagosan 4100-as számot jócskán felülmúlva hetente 9500-an töltötték le az alkalmazást, és az eladott jegyek száma is jelentősen nőtt – írja sajtóközleményében a MÁV-Start.

A vasúti utazást segítő mobilalkalmazást 2015-ben indították el olyan legfontosabb funkciókkal, mint az utazástervezés, élő térképes vonatkövetés, érkezés előtti riasztás, a chat vagy a vonatok értékelése. A pozitív felhasználói fogadtatás mellett a kezdetektől fontos igény volt, hogy jegyvásárlási funkcióval bővüljön a szolgáltatás, melyet már 2018 nyarától használhattak is az utasok.

Csaknem 390 ezren használják az applikációt

Mára az applikáció legfrissebb változata közel 390 ezer készüléken fut, a jegyvásárlási funkciót több mint 210 ezer regisztrált felhasználó alkalmazza a mindennapokban, amivel a pénztári jegyárhoz képest 10 százalékos kedvezmény is érvényesíthető. Mára minden harmadik jegyet önkiszolgáló csatornából váltanak az utasok, a MÁV-app részesedése az online értékesítés bevételéből 28 százalék, az eladott jegyek darabszámát tekintve mintegy 35 százalék, és ez a részesedés folyamatosan növekszik.

A modern kor igényeinek megfelelő, egyszerű, gyors és kedvezményt jelentő jegyvásárlás térnyerésének elősegítésére a vasúttársaság integrált reklámkampányt bonyolított le, melyhez reklámarcként Szabó Simon színészt sikerült megnyerni. Július 29. és augusztus 31. között hat nyomtatott sajtótermékben, a közösségi felületek mellett huszonnégy online portálon, három országos rádióadón, valamint kétszáztíz óriásplakáton és száznyolcvan citylight felületen jelent meg az alkalmazás letöltésére buzdító üzenet. Ennek eredményeként a vasúttársaság weboldalán található részletes leírást legalább háromszázezer felhasználó tekintette meg.

A kép illusztráció (Fotó: Facebook)

Kormányos László, a MÁV-Start Zrt. szolgáltatásfejlesztési és értékesítési vezérigazgató-helyettese úgy nyilatkozott: „A kampány előtti időszakban átlagosan hetente 4100-as növekedést tapasztaltunk a regisztrált felhasználók számában, ami a kampányidőszakban heti 9500-ra nőtt. Ez azt jelenti, hogy a mobilalkalmazás 153 ezres letöltési száma 38 ezerrel nőtt, az új felhasználók több mint fele a figyelemfelhívó kampány hatásának tudható be. Az eladott jegyek száma is jelentősen nőtt, a korábbi 10 százalékos napi átlag a kampányidőszakban 27 százalékra ugrott.”

Még ebben az évben újabb fejlesztésekkel bővül az applikáció

Kerékgyártó József, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója elmondta: „Folyamatosan dolgozunk az újabb fejlesztéseken. Így még ebben az évben a menetjegyeken kívül bérletet is lehet majd váltani. A H5-ös és a H8-as, H9-es mellett szintén jövő hónaptól a H6-os HÉV-vonalra is lehet kiegészítő jegyet vásárolni.”

Hozzátette: a jövő év első felétől lehetséges lesz menetjegyet váltani a felszállási állomásra a menetrendi idejénél később érkező vonatokra is az alkalmazáson keresztül. Várhatóan jövő év első felétől nem kell majd külön regisztráció az internetes jegyvásárlási felülethez és a MÁV-applikációhoz, ezeket egységesítik, valamint továbbfejlesztik az alkalmazáson belüli utastájékoztatási funkciókat is.

A budapesti, helyi és nemzetközi menetjegyek értékesítésén is dolgoznak

A kiemelt fejlesztések mellett továbbá tervben van a Budapesten kívüli szakaszokra érvényes bérlet és a budapesti szakaszokra váltandó BKK-vonaljegy értékesítésének lehetősége is. A közlekedési társaságok integrációs törekvései mentén a MÁV-appban, külön menüpontban helyi közlekedési társaságok jegyei is megvásárolhatók lesznek. Emellett 2020. márciustól a Bécs–Budapest viszonylatra nemzetközi menetjegy vásárlására is lehetőség lesz.

Android- és iOS-rendszeren is fut az alkalmazás

A MÁV-alkalmazás a Google Play Áruházból és az AppStore-ból tölthető le, a jegyvásárláshoz regisztráció is szükséges, az utastájékoztatási funkciók azonban anélkül is elérhetők.

A jegyvásárláshoz aktív internetkapcsolat szükséges, azonban a korábban vásárolt jegyek térerő nélkül is elérhetők és bemutathatók a vonaton az ellenőrzésnél. A jegyvásárlással egyidejűleg elektronikus számlát kap az utas a regisztrált e-mail-címére. Utólagos számlaigényt nem lehet benyújtani, és a kiadott számla sem módosítható.

A bankkártyás fizetés az OTP SimplePay online fizetési rendszerében történik, ahol lehetőség van a kártyaadatok elmentésére is a későbbi vásárlásokhoz. A MÁV-Start a rendszerből nem ismer meg és nem tárol semmilyen banki adatot, azokat csak a fizetési szolgáltató kezeli.

A MÁV-appban a vonatok teljes vonalára lekérdezhető a menetrend az Állomásinformáció, illetve a Vonatinformáció menüből. Elérhető az egyes állomások induló-érkező vonatainak táblázata is. A vonatok közlekedése térképes felületen is nyomon követhető. Külön menüpontban olvashatók a Mávinform aktuális közleményei.