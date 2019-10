Mindszenty József bíboros ablakot jelentett a világra Donald B. Kursch számára

A magyarországi rendszerváltoztatás 30.évfordulója alkalmából az Amerikai Egyesült Államok követségének meghívására hazánkba érkezett Donald B. Kursch, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének volt első beosztottja. A diplomata a 70-es években szolgált a magyar fővárosban, és jelen volt, amikor 1971-ben Mindszenty bíboros távozott az amerikai nagykövetségről – hangzott el az M1 Híradójában.

Donald B. Kursch 1971-ben került Budapestre, és akkor találkozhatott Mindszenty Józseffel. Kérdésre válaszolva elmondta, a bíboros személye oktatást, nevelést, „valamilyen ablakot” jelentett számára a világra. A bíboros a szovjet erők elől menekült 1956-ban a budapesti amerikai nagykövetségre, „csöngetett és mi befogadtuk” – fogalmazott az egykori diplomata.



„Nehéz helyzet volt a számára, a vendégünk volt, ugyanakkor nem hagyhatta el az épületet. Csak a követség udvarán tehetett sétát” – emlékezett vissza Kursch. Mindszenty József számára nem biztosíthattak politikai platformot, ahol megnyílvánulhatott volna.

Hosszú ideig tartózkodott a nagykövetségen a bíboros, ezért abban az időszakban nem tölthette be posztját a katolikus egyházban. Az 1956-os forradalom leverését követően – amelynek örökségét a bíboros is hordozta – komplikálttá vált a kapcsolatot az Egyesült Államokkal, így a Vatikán és Amerika részéről is eljött az idő, hogy elhagyja a budapesti nagykövetséget.

Akkoriban ráadásul 79 éves volt Mindszenty József, és egy esetleges betegség alkalmával nem tudta volna vállalni a kezelését a nagykövetség. A pápa utasítására elhagyta az épületet, amelyet a magyar-amerikai kapcsolatok új fezeteként lehetett megélni – folytatta Donald B. Kursch.

„Ez egy óriási szimbólikus változás volt, ezt követően sokkal konstruktívabb kapcsolatok kezdődhettek. 1971-ig egyetlen amerikai elnök vagy miniszter sem érkezhetett Magyarországra. Ezt követően igen” – tette hozzá Kursch, aki a bíborosra erős hazafiként emlékszik vissza.