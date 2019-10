Az ELTE ismét a Times Higher Education bölcsészettudományi rangsorában

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) továbbra is egyetlen magyar egyetemként szerepel a brit Times Higher Education 2020-as bölcsészettudományi felsőoktatási rangsorában.

Az ELTE csütörtökön az MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a Times Higher Education (THE) 2020-as szakterületi rangsorai közül az elsőként nyilvánosságra hozottban, amely a világ 536 felsőoktatási intézményének bölcsészettudományi képzéseit rangsorolja, az ELTE – megőrizve tavalyi pozícióját – a 301-400. helyen szerepel; ezzel továbbra is az egyetlen magyar egyetem a ranglistán.

A bölcsészettudományi rangsorban az egyetemek művészet, előadó-művészet, formatervezés, idegen nyelv, nyelvészet, irodalom, történelem, filozófia, teológia, építészet és régészet területén mutatott teljesítményét értékelték.

A listát idén is a Stanford Egyetem vezeti, míg Cambridge a második, Oxford pedig a harmadik helyen szerepel. A Massachusetts Institute of Technology (MIT) a dobogóról épp lecsúszva a negyedik lett, az ötödik helyet pedig a Harvard szerezte meg. A lista első húsz helyét jobbára amerikai és brit egyetemek foglalják el, az élbolyba más országokból csak a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetem, a Torontói Egyetem és a francia Université Paris Sciences et Lettres került be – olvasható az ELTE közleményében.

A címlapfotó illusztráció.