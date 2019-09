Borsod és Nógrád megyéből jelentettek viharkárokat

Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyéből jelentettek viharkárokat hétfő estig, a szél fákat csavart ki és tetőket, vezetékeket rongált meg.

Dojcsák Dávid, a Boros megyei katasztrófavédelem szóvivője az MTI-nek azt mondta, a legtöbb esetben a viharos szél fákat csavart ki és vezetékekre dőlt.

Ózdon, a Dózsa György úton egy csaknem tizenöt méteres fa zuhant az úttestre. Telkibánya külterületén két fa is az útra borult.

Miskolcon a Besenyői utcában egy üzem tetőszerkezetében tett kárt a viharos szél, a Váradi utcában pedig egy fűzfa dőlt ki a helyéről és leszakította a villanyvezetéket.

Nógrád megyében a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egyre több esetben riasztják a tűzoltókat. Szécsényben két autóra rádőlt egy fa, Patvarcnál a 22-es főútra borult egy fa és mindkét sávot elfoglalta. Balassagyarmaton a szél egy házról letépte a palatetőt, Terényben szintén egy tetőt bontott meg a vihar.

A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.

Németországban tombolt a vihar

Tornádók söpörtek végig szombaton Észak-Németországon. Ősszel ritka jelenségnek számítanak az ilyen forgószelek, most is csak a hirtelen érkező erős hidegfront miatt alakultak ki. Az örvénylő légoszlopok kettészakították az útjukban álló fákat, de a lakóterületeket elkerülték, így komolyabb anyagi károkat sem okoztak.

Vasárnap már a Mortimer nevű vihar is lecsapott a térségre, helyenként orkán erejű – mintegy 110 kilométer per órás – széllökésekkel. Fákat csavart ki és döntött az utakra. Szászországban egy autójában rekedt férfi szörnyethalt, amikor rázuhant egy hatalmas fa.

Egy nagysebességű vonat Hannover közelében nekiütközött egy sínre dőlt fának. A balesetben a mozdonyvezető megsérült, a felsővezetékben pedig károk keletkeztek, így a vonalon átmenetileg le kellett állítani a közlekedést. A mintegy 250 utas sértetlenül úszta meg az incidenst, őket busszal szállították tovább.

A szélvihar fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben más észak-németországi vonalakon is. Egyes távolsági vonatok egyáltalán nem, vagy csak hosszú késésekkel közlekedtek.

Csehországban és Szlovákiában 30 ezer háztartás maradt áram nélkül

A Németországban tomboló Mortimer Csehországra és Szlovákiára is lecsapott. Gyökerestül csavart ki fákat, néhol háztetőket tépett le. Sok helyen leszagatta az elektromos vezetékeket, több villanyoszlop is kidőlt. A két országban több, mint 30 ezer háztártás maradt áram nélkül. A szolgáltatók alkalmazottai megkezdték a helyreállítást, azonban nehezíti munkát a továbbra is erős szél és a gyakran rossz terepviszonyok.

Egy 14 éves gyermek Mortimer halálos áldozata

A nyugat-szlovákiai Nyitrán tragikus baleset történt egy kerékpárúton: a szél leszakított egy faágat, amely egy éppen arra járó diákcsoportra zuhant. Egy 14 éves fiú a helyszínen szörnyethalt, két társát mentővel szállítottak kórházba. Az egyik gyermeket megműtötték, a másikat még vizsgálják, de az orvosok szerint egyikük sincs életveszélyben.