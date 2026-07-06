Titkosszolgálati tevékenység és a pedagógusok teljesítményértékelése is napirenden – kezdődik a kétnapos rendkívüli parlamenti ülés

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az Országgyűlés hétfőn, e heti, kétnapos ülésének első napján, amelyen ezúttal Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett rendkívüli ülés 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO-csúcsra utazik, és tájékoztatása szerint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel napirend előtt a kormány részéről.

A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órán keresztül pedig kérdések hangzanak el.

A parlament lefolytatja négy előterjesztés bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáját.

A Melléthei-Barna Márton (Tisza) által benyújtott, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításával létrejönne egy tanácsadó testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát.

Napirenden szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló, a Tisza Párt két képviselője által benyújtott javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását.

Megvitatják az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes, egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi.

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Utolsó napirendi pont a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését kezdeményező előterjesztés. A javaslat fő célja az európai uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásainak lehívása. Emellett hatályon kívül helyezik a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülésére szolgáló, egyszeri hitelnyújtásról szóló törvényt is – hangzott el a törvényjavaslat általános vitájában.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, a Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint szerdán azért kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását, mert a javaslatok elfogadása elősegíti a kormányzati és közigazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtását, az uniós források hatékony felhasználásához szükséges jogszabályi feltételek mielőbbi megteremtését. A sürgősséget indokolja a kiemelt jelentőségű, a szocialista rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló szabályozás felülvizsgálata iránti igény is – közölte a miniszter.

Kiemelt kép: Szavaznak a képviselők az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának alakuló közgyűlésén az Országgyűlés rendkívüli ülésének szünetében 2026. június 30-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)