Újabb bizonyítékokkal állt elő Pócs János a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban

Pócs János és Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselők Válaszokat várunk Magyar Mártontól! címmel tartottak sajtótájékoztatót pénteken. Pócs János azt állította, hogy új bizonyítékok kerültek elő a Szőlő utcai ügyben, amelyek szerint az ügy egy politikai lejárató kampány része lehetett, ezért újabb feljelentést tesz.

Pócs János szerint a koronatanú, Bangó Sándor pénzt kapott azért, hogy bizonyos személyeket megnevezzen az ügyben.

„Ez a hamis, alaptalan vád nemcsak a kampányban jelent meg, hanem azóta is folyamatosan jelen van. Ez egy lejárató kampány” – fogalmazott Pócs János az Index beszámolója szerint.

A képviselő felidézte, hogy Magyar Péter a parlamentben is utalt az ügyre. Elmondása szerint a miniszterelnök azt mondta neki: „A pedofil fideszes Zsolti bácsi az a mi frakciónkban keresendő.”

Pócs János élesen bírálta Magyar Pétert és testvérét, Magyar Mártont is. Kijelentette: Magyar Péter továbbra is másokat rágalmaz, majd úgy fogalmazott, hogy a rendszerváltás óta ilyen súlyú politikai botrány még nem történt.

A politikus szerint „valaki önös politikai célból politikai ellenfelét a legsúlyosabb pedofilváddal illeti”, és azt állította, hogy ezért pénzt is fizettek. A sajtótájékoztatón többször említette Magyar Mártont és a Kontroll nevű lapot. „Tette és teszi ezt a mai napig Magyar Péter miniszterelnök és a testvére, Magyar Márton, aki itt a Kontroll nevű hazugsággyárban dolgozik” – fogalmazott.

Podcastbeszélgetésben rejtőzhet az újabb bizonyíték

Pócs János új bizonyítékként egy korábbi podcastbeszélgetést említett, amelyben állítása szerint Füssy Angéla, Bangó Sándor mentora arról beszélt, hogy Bangó Sándor jelentős összeghez jutott a Kontrollnak adott interjút követően.

A képviselő a podcastban elhangzottakra hivatkozva azt állította:

„Bangó Sanyika a Kontrollnak adott interjú után nagyon sok pénzt kapott, ebből nyaralgatott exkluzív országokban, ebből költekezett, ebből élt luxus módon.”

Pócs János szerint az ügyben a Demokratikus Koalíció neve is felmerül. Mint fogalmazott: „Bangó Sanyikát, mint a gesztenyét, a DK kaparta ki. A DK-tól is áradt neki a pénz a hamis vádért cserébe.”

A politikus kitért Bangó Sándor egy korábbi televíziós interjújára is. Elmondása alapján a Klikk TV-ben elhangzott nyilatkozatok több kérdést vetnek fel.

Pócs János szerint Bangó Sándor arról beszélt, hogy „olyan papírokat írattak vele alá, hogy csak akkor kapja meg a pénzt, ha kimondja Zsolti bácsi nevét”. A fideszes képviselő úgy véli, hogy ez az ügy legsúlyosabb állítása.

Pócs János a sajtótájékoztatón felszólította az érintetteket, hogy kérjenek bocsánatot, és bejelentette: újabb feljelentést tesz.

„A nálunk lévő újabb és újabb bizonyítékok jegyében fogok újra elmenni a jövő héten az ügyészségre, és megtenni egy újabb feljelentést” – közölte.

Panyi Miklós: Több körülmény is ugyanabba az irányba mutat

Panyi Miklós emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter tagadta, miszerint Bangó Sándor pénzt kapott „Zsolti bácsi-ügyben”, majd később megjelent egy interjú Kiss Márióval, a javítóintézet egykori nevelőjével.

A politikus azt állította, hogy az interjúban a volt nevelő névvel és arccal vállalta: tudomása van arról, hogy a Kontroll, illetve Magyar Márton négymillió forintot adott Bangó Sándornak azért, hogy megnevezze „Zsolti bácsit”.

A politikus szerint ezt követően egy újabb szereplő is megjelent az ügyben. „Megjelenik egy újabb koronatanú az ügyben, egy újabb nevelő, Bangó Sándor mentora” – fogalmazott. Panyi Miklós szerint az említett személy azt állította, hogy Bangó Sándornak „hírnevet, pénzt, sok pénzt és védelmet is ígértek”.

A képviselő úgy véli, hogy több körülmény is ugyanabba az irányba mutat.

„Ott van egy intézeti felügyelő névvel, arccal, ott van egy hangfelvétel, ott van egy másik személy, Bangó Sándor mentora, és ott vannak azok a megcáfolhatatlan tények, hogy az interjút követően jelentős pénzösszeg érkezett Bangó Sándorhoz”

– jelentette ki.

Panyi Miklós bírálta Magyar Pétert és Magyar Mártont is, amiért szerinte nem reagáltak érdemben a felvetésekre.

„Ha van tiszta ügy, ha van világos helyzet, akkor ez az”

– mondta, hozzátéve, hogy szerinte a másik oldal részéről teljes tagadás tapasztalható.

Kiemelt kép: Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője Válaszokat várunk Magyar Mártontól címmel tart sajtótájékoztatót Óbudán 2026. június 17-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)