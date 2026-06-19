Új szabályok jönnek az üzemanyagpiacon: közzétették a védett ár megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot

Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az Országgyűlés. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot csütörtökön este tették közzé a parlamenti honlapon. A benyújtott javaslat többek között részletesen szabályozza, milyen feltételek mellett lehet ismét hatósági árat bevezetni, illetve hogyan kezelhetők a felszabadított biztonsági készletek.

Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, mivel a héten várhatóan már 10–15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon.

Hasonlóan fogalmazott a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón Vitézy Dávid és Magyar Éva kormányszóvivő is. A közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a mostani javaslat a jövedéki adó csökkentett szintjéről szól, azzal együtt, hogy a védett üzemanyagár fenntartása a piaci árak csökkenése miatt ebben a formában most nem indokolt. Magyar Éva pedig azt hangsúlyozta: a lépés rendkívüli helyzetre adott rendkívüli válasz volt, amely a világpiaci árak csökkenése és a forint erősödése miatt szükségtelenné vált.

A most benyújtott, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett javaslat is a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte, hogy a védett árat megszüntető, az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását a parlament kivételes eljárásban tárgyalja, vagyis jövő kedden folytassa le a törvényjavaslat vitáját és szavazzon is róla.

Az előterjesztés a hatósági ár kivezetése mellett, az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva, lehetőséget adna a későbbiekben a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.

Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lenne lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

A hatályos szabályozáshoz hasonlóan rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását.

Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 100 ezer forinttól 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb fél évre be is zárathatja a benzinkutat.

A javaslat átmeneti rendelkezést vezetne be, hogy a már felszabadított biztonsági készleteket hatósági áron lehessen értékesíteni.

A jelenlegi szabályozás szerint a biztonsági kőolajkészletet az ellátás súlyos zavara esetén, és kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzetben vagy tüzelőanyag (tüzelőolaj, fűtőolaj, földgáz) ellátási nehézség esetén a miniszter rendelete alapján szabad felhasználni.

A törvényjavaslat kiegészíti azt, hogy a miniszteri rendelet mire terjedhet ki.

Újdonság egyebek mellett, hogy meghatározhatja a felszabadított, de a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdonában maradt készletek újraelosztását, valamint a visszapótlás során alkalmazható legmagasabb árat.

Az állami adó- és vámhatóságnak megmarad az a feladata, hogy ellenőrzi miniszteri rendeletben foglalt kötelezettségek betartását a felszabadított készlethez kapcsolódóan, és ha megállapítja a kötelezettségek megsértését, 6 millió forinttól 15 millió forintig terjedő bírságot szab ki.

Változik annak meghatározása is, hogy a szövetség kőolajszekciójának tagjai milyen sorrendben élhetnek a felszabadított készletek esetén az elővásárlási jogukkal.

A törvényjavaslat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiemelt kép: Tankolás egy OMV benzinkúton (Fotó: MTI/Lapis Renáta)