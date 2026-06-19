Magyar Péter szerint öngólt lőtt a köztársasági elnök

Sulyok Tamás köztársasági elnöknek sikerült közjogi válsághelyzetet előidéznie az Alkotmánybírósághoz intézett beadványával – jelentette ki pénteki brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök, aki ezt teljesen példátlannak nevezte és úgy vélte: az államfő „bemutatta felcsúti módon, hogy hogyan kell öngólt lőni”.

A miniszterelnök szerint az államfő saját pozícióját kívánta beadványával megerősíteni, de úgy, hogy abból kiderült, hogy korábban az Alkotmánybíróság elnöki posztjára is alkalmatlan volt, hiszen

„egy nem létező jogszabályról, jogalkotásról kérdezett, előre, ráadásul egy esetleges alaptörvény-módosításról, amihez semmi köze az Alkotmánybíróságnak”.

Magyar Péter hozzátette:

a történtek hatására „fellázadt a deep state, Orbán Viktor bábjai is fellázadtak”, és hét alkotmánybíró nem vett részt az eljárásban.

„Fellázadt az Alkotmánybíróság a magyar köztársasági elnök ellen. Én azt mondom, hogy itt a vége a történetnek” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az államfőnek most már éreznie kell távozása szükségességét.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)