Radnai Márk szerint nincs trükk a közmédia átalakítása mögött

Radnai Márk szerint a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslat valódi célja a nyitottabb, kiegyensúlyozottabb és politikailag sokszereplős felügyeleti rendszer létrehozása. A politikus hangsúlyozta: a javaslatban nincs trükk, a tervezet pedig a kormány, az ellenzék és a szakmai szereplők bevonásával erősítené a közmédia függetlenségét.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy az múlt hét pénteken benyújtották az Országgyűlésnek a közmédia átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot. A javaslat teljesen átszervezné a közmédia intézményrendszerét, megszüntetné a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, különválasztaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre. Az átmeneti időszakban pedig Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kapna meghatározó irányító szerepet.

Az átalakítás részeként bejelentették, hogy a Közszolgálati Közalapítvány jogutódjaként létrejön a Független Közmédia Testület, amelynek kilenc tagját egy átlátható kiválasztási folyamat során a kormány, az ellenzék és a szakma delegálja.

A javaslattal kapcsolatban a parlamenti viták során a Fidesz és a KDNP képviselői kritizálták a kezdeményezést, és többek között kifogásolták, hogy a törvényjavaslat szerintük nem a függetlenséget erősítené, hanem a jelenlegi közmédiarendszer politikai alapú átszervezését szolgálná.

Radnai Márk csütörtöki Facebook-bejegyzésében ezekre az ellenvéleményekre reagálva hét, a közmédia átalakítását érintő releváns kérdést sorolt fel:

Hogyan lehet, hogy:

a közmédia átalakításáról benyújtott törvényjavaslatban nem csak a kormánypártok kapnak szerepet?;

az ellenzék is delegálhat tagokat?;

médiaszakmai és civil szereplők is bekerülnek a felügyeleti rendszerbe?;

a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választják ki?;

az MTI külön szervezetként működik majd?;

paritásos, kiegyensúlyozott felügyeleti rendszert építünk?

Mindezen kérdéseket röviden úgy válaszolta meg: „Nincs trükk.” Véleménye szerint „16 év alatt hozzászoktunk ahhoz, hogy minden törvény mögött valamilyen politikai csapda, hatalomtechnikai manőver vagy rejtett szándék húzódik meg”.

Azonban ezúttal – mint fogalmazott – egy soha nem látott nyitottsággal, kiegyensúlyozottsággal és demokratikussággal rendelkező felügyeleti rendszere van a magyar közmédiának.

Tarr Zoltán csütörtökön bejelentette, hogy a médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázaton új vezető választására a közmédia élére.

Kiemelt kép: Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, országgyűlési képviselő (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)