Fidesz-frakció: A Tisza Párt hazug pedofilkampányt építhetett a Fidesz-KDNP politikusaival szemben

A Fidesz-frakció szerint a „Tisza Párt” tudatosan „egy hazug pedofilkampányt” építhetett fel a hatalom megszerzése érdekében – a képviselőcsoport erről szerdán írt közleményt az MTI-nek.

A Fidesz-frakció közleményében – a konkrét forrás megjelölése nélkül – egy kedden este megjelent interjúra és hangfelvételre hivatkozva azt írták: ha az ezekben foglalt információk igazolást nyernek, az a „rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányát vetíti előre”.

„A szálak a Tisza Pártig és egészen a miniszterelnök testvéréig vezetnek.

A Tisza Pártnak és személyesen Magyar Péternek haladéktalanul nyilatkoznia kell, hogy milyen szerepet játszottak a jobboldali politikusok megbélyegzésére felépített hazug lejáratókampányban”

– áll a közleményben.

Kiemelt kép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond Hegedűs Loránt író, a Dunamelléki Református Egyházkerület egykori püspöke szobrának avatásán Budapesten, a református zsinati székház kertjében 2026. április 25-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)