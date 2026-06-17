Fidesz-frakció: A Tisza Párt hazug pedofilkampányt építhetett a Fidesz-KDNP politikusaival szemben

A Fidesz-frakció közleményében – a konkrét forrás megjelölése nélkül – egy kedden este megjelent interjúra és hangfelvételre hivatkozva azt írták: ha az ezekben foglalt információk igazolást nyernek, az a „rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányát vetíti előre”.
„A szálak a Tisza Pártig és egészen a miniszterelnök testvéréig vezetnek.
A Tisza Pártnak és személyesen Magyar Péternek haladéktalanul nyilatkoznia kell, hogy milyen szerepet játszottak a jobboldali politikusok megbélyegzésére felépített hazug lejáratókampányban”
– áll a közleményben.
Kapcsolódó tartalom
A Fidesz szerint Orbán Viktor migrációs politikáját nem tudja felülmúlni Magyar Péter
A Fidesz a migráció ügyében kérte számon a kormányfőt hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben, Magyar Péter a válaszában viszont azzal vádolta a korábbi kormánypártokat, hogy semmit sem tettek a magyar közbiztonságért, és legális migránsok tízezreit hozta be.
Kiemelt kép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond Hegedűs Loránt író, a Dunamelléki Református Egyházkerület egykori püspöke szobrának avatásán Budapesten, a református zsinati székház kertjében 2026. április 25-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)