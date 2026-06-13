Orbán Viktor szerint Magyarország politikai és gazdasági káosz felé tart

„Magyarország gazdasági és politikai káosz felé tart, az ellenzéknek pedig az a dolga, hogy segítsen az országnak, hogy ne süllyedjen káoszba” – jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz szombati kongresszusa előtt tartott sajtótájékoztatóján, szombaton Budapesten.

A volt miniszterelnök elmondta: a kongresszuson arról is fognak tanácskozni, hogy hogyan tudják megakadályozni az ország káoszba süllyedését.

A sajtótájékoztatón az újságírók idézték Magyar Péter miniszterelnök kijelentését, miszerint a Fidesz-kormány menekülttábor megnyitását tervezte a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéden. Erre reagálva a politikus azt válaszolta, hogy

Magyarországon ma nincs egyetlen migránstábor és migráns sem. Nem is lehet, mert az emberek népszavazással ezt eldöntötték.

Arra a felvetésre, hogy Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője azt mondta: a terv arra szolgált, hogy becsapják az Európai Uniót, Orbán Viktor úgy reagált:

„ne azt a szót használjuk, hogy becsapjuk, hanem hívjuk úgy, hogy kitaktikázzuk”.

Ha végre akarták volna hajtani, végrehajtották volna, és ma Magyarországon azért nincs egy migráns sem, „mert nem engedtem be őket” – tette hozzá.

Hangsúlyozta: azért nem igaz az az állítás, hogy a szélsőjobb felé vezetné a Fideszt, mert Magyarországon nincs szélsőjobb. Van radikális, polgári és közép jobboldal, és ezekből áll össze a nemzeti oldal. Az ő dolga, illetve a nemzeti oldal mindenkori vezetőjének az a dolga, hogy ezeket a szárnyakat egy nagy egységbe összefogja. Amikor ez nem sikerült, akkor vesztették el a választásokat – mondta.

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Kiemelt kép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke volt kormányfő (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)