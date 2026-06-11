Magyar Péter: A Fideszt nem érdekli az egészségügy helyzete, a széteső MÁV, a járhatatlan utak, sem a magyar vállalatok és munkavállalók

„Nincs új a nap alatt: a Fidesz azonnal bemondta, hogy nem támogatja a korrupcióellenes intézkedéseket, és hogy hazánk megkapja az uniós ezermilliárdokat. Nem érdekli őket sem az egészségügy helyzete, sem a széteső MÁV, sem a járhatatlan utak, sem a magyar vállalatok és munkavállalók nehézségei” – írta a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

Magyar Péter bejegyzése szerint „Orbán Viktor szétesőben lévő pártja” nem támogatja azt sem, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg kivizsgálhassa, hogy hány ezer milliárd forintot loptak el a magyaroknak járó uniós forrásokból.

A Fidesz nem támogatja a harmadik országból érkező, nem magyar munkavállalók behozását korlátozó jogszabályt sem, ehelyett a munkavállalókat kizsigerelő multik mellé áll. Orbánék elutasítják azt is, hogy börtönnel legyen büntethető, ha valaki szándékosan meghamisítja a vagyonnyilatkozatát – sorolta a politikus.

„Mit tesznek inkább a bukott hatalom megfogyatkozott számú képviselői? Továbbra is szellemekkel és általuk kreált ellenséggel harcolnak, és a magyarok hálószobájában kutakodnak. Igazi farizeusként igyekeznek álszent életvezetési tanácsokat adni a magyaroknak. És persze hazudnak a saját választóiknak is”

– fogalmazott Magyar Péter.

Hozzátette, hogy még mindig nem értik, mi történt, még mindig a gyász első fázisában vannak, és közben nem veszik észre, hogy két hónap alatt, az április 12-i történelmi vereséghez képest is elveszítettek egymillió támogatót.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 8-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)