Gulyás Gergely: Holnap hatályba lép a migrációs paktum, és mi egy mondatot várunk a kormánytól

Az Orbán-kormány világos álláspontot képviselt. A paktum ellen szavaztunk és bejelentettük, hogy nem hajtjuk végre – írta a Fidesz frakcióvezetője. A migrációs paktum rendelkezései az előző kormány vezetése alatt minősített többséggel megkapták a szükséges támogatást az Európai Parlamentben, azonban Magyarország és Lengyelország volt az a két tagállam, amely ellene szavazott.
Gulyás Gergely állítása részben szembe megy Magyar Péter közelmúltban tett kijelentéseivel, aki szerint az Orbán-kormány megakadályozhatta volna a paktum elfogadását az Európai Unióban. A miniszterelnök emellett a témával kapcsolatban korábban hangsúlyozta: A Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.
Az ellenzéki politikus szerint a paktumot illetően az új kormány össze-vissza beszél, ezért világos állásfoglalást kért a kormánytól az ügyet illetően.
„Egy mondatot várunk. Tegye egyértelművé a kormány, hogy nem hajtja végre a migrációs paktumot”
– jelentette ki.
Az Európai Tanács tájékoztatása szerint az uniós tagállamok többféleképpen is részt vehetnek az új migrációs rendszerben. Választhatják azt, hogy menedékkérőket vesznek át a legnagyobb migrációs nyomás alatt álló tagállamoktól, de pénzügyi hozzájárulással vagy más támogatási formával is kivehetik a részüket a közös feladatokból. Arról minden ország maga dönthet, hogy melyik megoldást választja, akár több lehetőséget is kombinálhat.
A rendszerben 2026-ra összesen 21 ezer menedékkérő áthelyezésével számolnak, illetve ennek alternatívájaként 420 millió euró pénzügyi hozzájárulás is az EU rendelkezésre állhat.
A szabályok ugyanakkor csak azokra vonatkoznak, akik jogosultak lehetnek menekültstátuszra vagy más nemzetközi védelemre. Azokat, akik nem felelnek meg a menedékjogi feltételeknek, az EU tervei szerint már a külső határokon gyorsított eljárásban vizsgálják meg, és ha nem jogosultak védelemre, visszaküldhetik őket származási országukba vagy egy másik biztonságos országba.
A közelmúltban a paktum elutasításáért influenszerek által szervezett demonstrációt is tartottak a nyár elején Budapesten.
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Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 8-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)