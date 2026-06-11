Gulyás Gergely: Holnap hatályba lép a migrációs paktum, és mi egy mondatot várunk a kormánytól

Holnap hatályba lép a migrációs paktum – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Gulyás Gergely, aki egy mondatot vár a kormánytól ezzel kapcsolatban.

Az Orbán-kormány világos álláspontot képviselt. A paktum ellen szavaztunk és bejelentettük, hogy nem hajtjuk végre – írta a Fidesz frakcióvezetője. A migrációs paktum rendelkezései az előző kormány vezetése alatt minősített többséggel megkapták a szükséges támogatást az Európai Parlamentben, azonban Magyarország és Lengyelország volt az a két tagállam, amely ellene szavazott.

Gulyás Gergely állítása részben szembe megy Magyar Péter közelmúltban tett kijelentéseivel, aki szerint az Orbán-kormány megakadályozhatta volna a paktum elfogadását az Európai Unióban. A miniszterelnök emellett a témával kapcsolatban korábban hangsúlyozta: A Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.

Az ellenzéki politikus szerint a paktumot illetően az új kormány össze-vissza beszél, ezért világos állásfoglalást kért a kormánytól az ügyet illetően.

„Egy mondatot várunk. Tegye egyértelművé a kormány, hogy nem hajtja végre a migrációs paktumot”

– jelentette ki.

Az Európai Unió június 12-én hatályba lépő Migrációs és Menekültügyi Paktuma minden tagállam számára szigorúan kötelező szabályokat ír elő a szolidaritási rendszer keretében. A kormányoknak át kell venniük menedékkérőket, vagy elutasítás esetén pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük.

Az Európai Tanács tájékoztatása szerint az uniós tagállamok többféleképpen is részt vehetnek az új migrációs rendszerben. Választhatják azt, hogy menedékkérőket vesznek át a legnagyobb migrációs nyomás alatt álló tagállamoktól, de pénzügyi hozzájárulással vagy más támogatási formával is kivehetik a részüket a közös feladatokból. Arról minden ország maga dönthet, hogy melyik megoldást választja, akár több lehetőséget is kombinálhat.

A rendszerben 2026-ra összesen 21 ezer menedékkérő áthelyezésével számolnak, illetve ennek alternatívájaként 420 millió euró pénzügyi hozzájárulás is az EU rendelkezésre állhat.

A szabályok ugyanakkor csak azokra vonatkoznak, akik jogosultak lehetnek menekültstátuszra vagy más nemzetközi védelemre. Azokat, akik nem felelnek meg a menedékjogi feltételeknek, az EU tervei szerint már a külső határokon gyorsított eljárásban vizsgálják meg, és ha nem jogosultak védelemre, visszaküldhetik őket származási országukba vagy egy másik biztonságos országba.

A közelmúltban a paktum elutasításáért influenszerek által szervezett demonstrációt is tartottak a nyár elején Budapesten.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 8-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)