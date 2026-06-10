Egyeztetésre hívta Győr polgármestere Magyar Pétert a város gondjai miatt

Győr polgármestere, Pintér Bence egyeztetésre hívta Magyar Péter miniszterelnököt és Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési minisztert a várost érintő pénzügyi finanszírozás kérdésében.

A polgármester Facebook-bejegyzésében emlékeztetett, hogy elsőként áprilisban kérte Magyar Péter segítségét, de, ahogy fogalmazott, „a meghívás valószínűleg az előző kormány után hagyott káosz és az uniós tárgyalások miatt még megválaszolatlanul maradt”.

Pintér Bence reményét fejezte ki, hogy a következő két hónapban Lőrincz Viktória időt tud szakítani arra, hogy a budapesti bemutatkozó egyeztetés után most már érdemben egyeztessen a polgármesterekkel az önkormányzatokat érintő kérdésekről.

Hozzátette:

muszáj lesz, mert ha a városnak július 15-én és október 15-én be kell fizetnie a szolidaritási adó következő két részletét, összesen 6,5 milliárd forintot, annak következményeként ősszel be kell zárni az Olimpiai Sportparkot, az Audi Arénát, az Aqua Sportközpontot és a Magyar Vilmos uszodát, emellett veszélybe kerülne az őszi és az adventi városi rendezvények megtartása.

Amennyiben ez az összeg a városban maradna, nem kerülne sor a „vészforgatókönyvre”. Emellett folytatódhatna a Zechmeister-terv, Győr fejlesztési programjának megvalósítása. Ennek része a Kálóczy téri idősotthon-felújítás első üteme, járda- és útfelújítások kétmilliárd forintból, 500 millió forintot különítenének el új európai uniós pályázatok előkészítésére, emellett első lépésként egymilliárd forintot helyeznének a lakáskasszába, amelyből önkormányzati lakásokat újítanának fel.

Pintér Bence azt írta: bízik benne, hogy a kormány tagjai elfogadják a meghívást, és közös, a győri polgárok javát szolgáló megoldásra jutnak az egyeztetések során.

Kiemelt kép: Pintér Bence, Győr polgármestere (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)