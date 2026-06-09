Magyar Péter miniszterelnök „kicsinyes bosszújának” nevezte a Fidesz a KEHI elnökének felmentését

A Fidesz felháborodással értesült a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnökének kirúgásáról, akinek az „egyetlen bűne” az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök „zavaros ügyeit” a Diákhitel Központ élén – közölte a párt kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a KEHI 2021-ben vizsgálatot indított Magyar Péter ügyleteivel kapcsolatban, és elképesztő közpénzszórásra derült fény: Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként rendszeresen túlárazott, felesleges kommunikációs és tanácsadói szerződéseket írt alá, sok esetben a saját ismerőseivel.

„A Fidesz elítéli, hogy Magyar Péter a felelősség vállalása helyett inkább bosszút állt az igazságot kiderítő kormányhivatal vezetőjén. Ezzel valójában saját bűnösségét is beismerte a vitatható ügyletekben” – írták.

A Fidesz az eset kapcsán felszólítja a közjogi méltóságokat, az állami hivatalok vezetőit és minden jogtisztelő polgárt, hogy továbbra is álljanak ellen az alkotmányosságot és a jogállamiságot nem tisztelő „magyarpéteri önkénynek”

– fogalmaztak.

A Miniszterelnökség pályázatot írt ki a KEHI elnöki tisztségének betöltésére – olvasható a kormany.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el.

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A Kormányzati Kommunikáció kedden azt közölte az MTI-vel, hogy az elmúlt évben a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. A közlemény alapján ez nem a véletlen műve: sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét.

A nyilvánosság előtt nem sokszor megjelenő Gaál Szabolcs Barna 2010 óta vezette a hivatalt. Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, a portfolio.hu egy hétfő este publikált cikkben emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter egy 2024 februárjában adott interjúban arról beszélt: a hivatal 2021-es jelentése több, a vezetése alatt álló Diákhitel Központ által kötött szerződést túlárazottnak és aggályosnak minősített. Állítása szerint azonban a rendkívüli ellenőrzés valójában felülről kezdeményezett zsarolási kísérlet volt, amelynek célja az volt, hogy megmentsék az akkori igazságügyi miniszterrel, Varga Judittal való házasságát.

A beszámoló szerint, amikor a KEHI ellenőrei megjelentek a Diákhitel Központnál, Magyar Péter telefonon számon kérte a hivatal vezetőjét, Gaál Szabolcs Barnát, ugyanakkor a vizsgálat végül nem járt érdemi következményekkel.

Kiemelt kép: Gaál Szabolcs Barna, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) felmentett elnöke (Fotó: MTI/Kollányi Péter)