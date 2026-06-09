Felmentette a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Gaál Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét – derül ki a Magyar Közlönyben hétfő este megjelent miniszterelnöki határozatból.

A hivatal elnökét a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára, keddi hatállyal mentette fel a kormányfő.

A nyilvánosság előtt nem sokszor megjelenő Gaál Szabolcs Barna 16 éve vezette a hivatalt. A miniszterelnök utódját egyelőre nem nevezte ki.

A Portfolio emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter egy 2024 februárjában adott interjúban arról beszélt: a hivatal 2021-es jelentése több, a vezetése alatt álló Diákhitel Központ által kötött szerződést túlárazottnak és aggályosnak minősített. Állítása szerint azonban a rendkívüli ellenőrzés valójában felülről kezdeményezett zsarolási kísérlet volt, amelynek célja az volt, hogy megmentsék az akkori igazságügyi miniszterrel, Varga Judittal való házasságát. A beszámoló szerint, amikor a KEHI ellenőrei megjelentek a Diákhitel Központnál, Magyar Péter telefonon számon kérte a hivatal vezetőjét, Gaál Szabolcs Barnát, ugyanakkor a vizsgálat végül nem járt érdemi következményekkel.

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Kiemelt kép: Gaál Szabolcs Barna, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) elnöke sajtótájékoztatót tart a Miniszterelnökségen 2011. feburár 9-én (Fotó: MTI/Kollányi Péter)