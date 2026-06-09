Dömötör Csaba: Mikor lép a kormány, nyújt-e pénzügyi segítséget a magyar gazdáknak?

Miközben a lehetőség meg lenne rá, hogy a magyar kormány célzott támogatást nyújtson a gazdáknak a megemelkedett üzemanyag- és műtrágyaárak miatt, eddig nem ismert, hogy beadta volna az erre vonatkozó kérelmet az EU-nak – mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben kedden.

Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva emlékeztetett: az Európai Bizottság április végén hozott döntést arról, hogy a nemzeti kormányok segítséget nyújthatnak a gazdáknak veszteségeik csökkentése érdekében a megemelkedett üzemanyagárak és a megemelkedett műtrágyaárak miatt. A lépés jelentősége, hogy normális ügyrendben a meglévő támogatási formákon túl a nemzeti kormányok nem nyújthatnak pénzügyi támogatást, a mostani döntés ez alól jelent kivételt.

A támogatás akár a 70 százalékát is elérheti az áremelkedés okozta többletköltségeknek, ami azt jelenti, hogy egy gazda akár 18 millió forintnak megfelelő támogatásban is részesülhet. Ezeket a támogatásokat 2026 végéig lehet folyósítani – emlékeztetett.

Az Európai Bizottság két támogatási kérelmet már jóváhagyott: Franciaország 15 millió eurós támogatást nyújt majd a gazdáknak dízelvásárlásokra, Spanyolország pedig 500 millió eurós támogatásra kapott engedélyt és jóváhagyást a műtrágyaárak kompenzálására.

„A kérdés már csak az, hogy a jelenlegi kormány vajon nyújt-e támogatást, él-e az Európai Bizottság által lehetővé tett támogatási lehetőségekkel” – mondta a politikus.

A július végén életbe lépő uniós migrációs és menekültügyi paktummal kapcsolatban feltett kérdésre Dömötör Csaba egyebek mellett kijelentette: amikor Magyar Péter miniszterelnök azt mondja, hogy Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, akkor szándékosan félrevezető kommunikációt alkalmaz. A migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy legalizálja a bevándorlást, legálissá teszi azt, ami korábban illegális volt, és vannak kormányok Európában, amelyek ebben egyenesen lehetőséget látnak – fogalmazott.

Kijelentette, ha más országokban beengedik a bevándorlókat, akiket legalizált módon, kötelező jelleggel, pénzügyi teherviselés mellett szétosztanak az egyes tagországok között, akkor ennek következményei Magyarországot is érintik.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője beszédet mond az Újabb migrációs hullám küszöbén? című konferencián a Lónyay-Hatvany-villában 2026. március 27-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)