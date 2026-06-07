„Négyszáz fő versus rendszerváltást akaró milliók” – Magyar Péter kínosnak nevezte a szimpátiatüntetést

„Kínos! 400 fő versus rendszerváltást akaró milliók” – közölte Magyar Péter miniszterelnök az általa lemondásra felszólított állami intézményi vezetők melletti, a Sándor-palotánál tartott vasárnap délutáni szimpátiatüntetés kapcsán az MTI-vel.

„Megígértük, hogy egyesítjük a nemzetet. Jó úton haladunk. Ma már csak 400 embert tudott mozgósítani a Fidesz gyűlöletpropagandája” – tette hozzá a kormányfő a közleményben, amelyet a Facebook-oldalán is közzétett.

Úgy fogalmazott:

„magyarok milliói a rendszerváltás mellett versus 400 fő nézelődő turistákkal együtt a maffia bábjai mellett”.

Magyar Péter a köztársasági elnököt megszólítva azt írta: „Ön is tudja, hogy vége van. Még mindig nem késő távozni.”

„Talán emlékszik arra, amikor legutóbb decemberben a Sándor-palotánál demonstráltunk több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt. Akkor a hidegben százezer honfitársunk volt kint velünk, követelve, hogy védje meg a gyerekeket és kérjen elnézést az áldozatoktól. Én ezt már megtettem a magyar kormány nevében, ön továbbra is adós. Ezzel is” – közölte a miniszterelnök.

Pozícióféltés versus a magyar nemzet egysége. Tessék választani!

– tette hozzá Magyar Péter.

A kormányfő véleményét a „Ne féljetek!” elnevezésű szimpátiatüntetéssel kapcsolatban fogalmazta meg, melyet vasárnap 16 órás kezdettel tartottak a Sándor-palota előtt azon közjogi tisztségviselők és intézményvezetők mellett, akiknek lemondását maga a miniszterelnök sürgeti. A szervezők előzetes közlése szerint a rendezvény célja az alkotmányos intézmények függetlenségének melletti kiállás volt.

Kiemelt kép: Magyar Péter a Sándor-palota előtt, miután megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel 2026. április 15-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)