Magyar Péter: A Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon

A Tisza Párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon és „aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is” – közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook-oldalán.

A Fidesz vasárnap és szombaton is felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a jövő pénteken életbe lépő európai uniós migrációs paktumot.

Magyar Péter saját Facebook-oldalán már reagált az ellenzéki párt szombati felszólítására. Akkor azt írta: „miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban?”

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 1-jén (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)