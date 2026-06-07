Fidesz: A kormány még ma jelentse be, hogy a migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani

A Fidesz továbbra is azt követeli, hogy a kormány még ma jelentse be: Magyarország nem fogja végrehajtani a jövő pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot – közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója vasárnap MTI-vel.

Havasi Bertalan közleményében azt írta:

ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni és „hiába terel Magyar Péter, ennek így kell maradnia a jövőben is”.

A Fidesz elnöksége már szombaton is arra szólította fel a kormányt és a miniszterelnököt, hogy „haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani”.

Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva azt a kérdést tette fel: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor akkori kormányfő a paktum elfogadását az Európai Unióban?

Az Európai Unió június 12-én hatályba lépő Migrációs és Menekültügyi Paktuma minden tagállam számára szigorúan kötelező szabályokat ír elő a szolidaritási rendszer keretében. A kormányoknak át kell venniük menedékkérőket, vagy elutasítás esetén pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük.

Az Európai Tanács tájékoztatása szerint az uniós tagállamok többféleképpen is részt vehetnek az új migrációs rendszerben. Választhatják azt, hogy menedékkérőket vesznek át a legnagyobb migrációs nyomás alatt álló tagállamoktól, de pénzügyi hozzájárulással vagy más támogatási formával is kivehetik a részüket a közös feladatokból. Arról minden ország maga dönthet, hogy melyik megoldást választja, akár több lehetőséget is kombinálhat.

A rendszerben 2026-ra összesen 21 ezer menedékkérő áthelyezésével számolnak, illetve ennek alternatívájaként 420 millió euró pénzügyi hozzájárulás is az EU rendelkezésre állhat.

A szabályok ugyanakkor csak azokra vonatkoznak, akik jogosultak lehetnek menekültstátuszra vagy más nemzetközi védelemre. Azokat, akik nem felelnek meg a menedékjogi feltételeknek, az EU tervei szerint már a külső határokon gyorsított eljárásban vizsgálják meg, és ha nem jogosultak védelemre, visszaküldhetik őket származási országukba vagy egy másik biztonságos országba.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely (az előtérben) napirend előtti felszólalását hallgatja az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 1-jén (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)