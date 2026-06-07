Fidesz: A kormány még ma jelentse be, hogy a migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani

Havasi Bertalan közleményében azt írta:
ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni és „hiába terel Magyar Péter, ennek így kell maradnia a jövőben is”.
A Fidesz elnöksége már szombaton is arra szólította fel a kormányt és a miniszterelnököt, hogy „haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani”.
Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva azt a kérdést tette fel: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor akkori kormányfő a paktum elfogadását az Európai Unióban?
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Az Európai Tanács tájékoztatása szerint az uniós tagállamok többféleképpen is részt vehetnek az új migrációs rendszerben. Választhatják azt, hogy menedékkérőket vesznek át a legnagyobb migrációs nyomás alatt álló tagállamoktól, de pénzügyi hozzájárulással vagy más támogatási formával is kivehetik a részüket a közös feladatokból. Arról minden ország maga dönthet, hogy melyik megoldást választja, akár több lehetőséget is kombinálhat.
A rendszerben 2026-ra összesen 21 ezer menedékkérő áthelyezésével számolnak, illetve ennek alternatívájaként 420 millió euró pénzügyi hozzájárulás is az EU rendelkezésre állhat.
A szabályok ugyanakkor csak azokra vonatkoznak, akik jogosultak lehetnek menekültstátuszra vagy más nemzetközi védelemre. Azokat, akik nem felelnek meg a menedékjogi feltételeknek, az EU tervei szerint már a külső határokon gyorsított eljárásban vizsgálják meg, és ha nem jogosultak védelemre, visszaküldhetik őket származási országukba vagy egy másik biztonságos országba.
Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely (az előtérben) napirend előtti felszólalását hallgatja az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 1-jén (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)