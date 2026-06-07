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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Felülvizsgálják a politikai alapon megadott menekülti jogállásokat – tudatta a Belügyminisztérium

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.07. 16:50

Főoldal / Belpolitika

| Szerző: hirado.hu
Májusban megindult a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata – tudatta a Belügyminisztérium (BM) közleményben az MTI-vel vasárnap.

„A Belügyminisztérium elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, ezért az eljárások az irányadó jogszabályok mentén zajlanak” – áll a közleményben.

A menekültügyi hatóság az érintetteket a vizsgálatok megindításáról hivatalosan értesítette. Az értesítés egyúttal felhívást is tartalmaz a hatóság előtti személyes megjelenésre, ami a tényállás tisztázásának elengedhetetlen feltétele.

Amennyiben az érintettek a meghallgatáson személyesen megjelennek, lehetőségük nyílik jogállásukkal kapcsolatos álláspontjuk és bizonyítékaik bemutatására. Amennyiben az érintettek nem jelennek meg, a menekültügyi hatóság a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján távollétükben hoz döntést. A döntéseket a hatóság minden esetben közli az érintettekkel.

Amennyiben az érintett személy tartózkodási helye ismeretlen, a döntés közlése a jogszabályoknak megfelelően hirdetményi úton történik meg. A menekültügyi hatóság döntésével szemben az érintettek bírósági jogorvoslattal élhetnek – tudatta a minisztérium.

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A BM felhívja a figyelmet arra, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az eljárások részleteiről a nyilvánosság pontos tájékoztatására kizárólag a menekülti jogállás visszavonásáról rendelkező határozatok jogerőre emelkedését követően kerülhet sor – közölték.

Kiemelt kép: A Belügyminisztérium épülete az I. kerületi Szentháromság téren 2026. április 30-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

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