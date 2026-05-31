Magyar Péter hétfő reggel felkeresi Sulyok Tamást

A miniszterelnök a Facebook-oldalán tudatta, hogy hétfő reggel 8 órakor Görög Márta igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Mint ismert, Magyar Péter korábban arra szólította fel az államfőt, hogy május 31-ig távozzon hivatalából.

A miniszterelnök vasárnap a Facebook-oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy ma éjfélkor lejár a köztársasági elnök lemondására adott határidő.

Mint ismert, Magyar Péter nyolc nappal az április 12-i országgyűlési választásokat követően május 31-ig adott határidőt a távozásra az általa lemondásra felszólított közjogi méltóságoknak és állami szervezetek vezetőinek, köztük a köztársasági elnöknek és az Alkotmánybíróság elnökének. Ellenkező esetre azt ígérte:

el fognak járni, hogy eltávolítsák őket hivatalukból.

Az akkor még csak leendő, május 9-én hivatalba lépett miniszterelnök a Tisza frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatón közölte: elvárják „az Orbán-bábok távozását”, akik május 31-ig nyújthatják be lemondásukat. „Utána el fogunk járni a kapott felhatalmazással és jogi lehetőségekkel, hogy eltávolítsuk őket hivatalukból” – fogalmazott Magyar Péter.

Nem mond le Sulyok Tamás az államfői tisztségéről, a Velencei Bizottsághoz fordul az ügyben

Sulyok Tamás köztársasági elnök pénteken, a Sándor-palota által kiadott közleményben megerősítette, hogy az eddigieknek megfelelően továbbra is kész együttműködni a kormánnyal, az Országgyűléssel és valamennyi alkotmányos szervvel.

Az államfő egyúttal egyebek között tudatta, hogy nem mond le és a kialakult politikai és jogi vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult.

Magyar Péter Sulyok Tamásnak: Május 31-ig még méltósággal távozhat

A miniszterelnök a Sulyok Tamás által közöltekre reagálva pénteken Büsszelben úgy nyilatkozott: az Orbán-kormány idején a köztársasági elnöknek nem volt problémája a jogállamisággal, most azonban már van, amikor saját pozícióját, sok millió forintos fizetését félti.

Magyar Péter azt üzente Sulyok Tamásnak: május 31-ig még van ideje lemondani, és a megmaradt méltóságával távozni.

Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök és Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)