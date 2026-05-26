#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Egyhangúlag Kocsis Máté mentelmi jogának fenntartását javasolja az Országgyűlés mentelmi bizottsága

Szerző: hirado.hu
2026.05.26. 13:28

Az Országgyűlés mentelmi bizottsága keddi ülésén úgy döntött, hogy Kocsis Máté (Fidesz) mentelmi jogának fenntartását javasolja.

Sasi-Nagy Edit (Tisza) a bizottság elnöke az MTI kérdésére válaszolva elmondta:

egy magánvádas bűncselekmény, rágalmazási ügyben érkezett kérés a testülethez a Kocsis Máté mentelmi jogának felfüggesztésére.

Ismertette: a testület elé a mentelmi jog fenntartására vonatkozó javaslatot terjesztett, és a bizottság egyhangúlag úgy döntött,

azt javasolják a parlamentnek, hogy tartsa fenn a keddi szavazáson a képviselő mentelmi jogát.

További kérdésre közölte: a bizottság a jövőben főszabályként azt az eljárást kívánja követni, hogy magánvádas ügyekben fenntartják a mentelmi jogot, míg közvádas ügyekben megfontolják a felfüggesztést.

A tiszás politikus kitért arra is:

azt gondolják, az elmúlt években volt egy olyan helytelen gyakorlat, amivel nem értenek egyet, hogy a mentelmi jog felfüggesztése magánvádas ügyekben is kvázi politikai nyomásgyakorlás.

Kocsis Máté április 20-án beszélt arról a Fidesz-frakció podcastadásában, hogy úgy tudja:

Magyar Péter édesanyja, Erőss Mónika jelentette fel valamiért, ezért várhatóan a parlament második ülésén dönthetnek a mentelmi joga kiadása ügyében.

Kiemelt kép: Kocsis Máté fideszes országgyűlési képviselő (Fotó: hirado.hu)

