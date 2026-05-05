Magyar Péter Olaszországba utazik egy filmfesztiválra, Ruff Bálint veszi át az irányítást

Forrás: MTI
2026.05.05. 12:09

Ruff Bálint, a Miniszterelnökség leendő minisztere irányítja a kormányalakítási előkészületeket Magyar Péter olaszországi távolléte idején.

A Tisza Párt elnöke és leendő miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közölte: Olaszországba utazik egy nemzetközi filmfesztiválra, a tiszás kampányról készült Tavaszi szél című film bemutatójára.

„Az olaszországi tartózkodásom idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt veszek. A tervek szerint csütörtökön az esti órákban érkezem vissza Rómából” – közölte Magyar Péter.

Hozzátette: a távolléte idején Ruff Bálint leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítja a kormányalakítási előkészületeket.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyűlési választásokat követően a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

