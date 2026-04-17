Megfordult két újabb választókerület: már 140 mandátuma lehet a TISZA Pártnak

Megfordult az országgyűlésiképviselő-választás eredménye Tolna vármegye 2. számú, dombóvári székhelyű egyéni választókerületében is: a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók szavazatainak összeszámlálása után kiderült, hogy Szijjártó Gábor, a TISZA Párt jelöltje szerzett mandátumot a körzetben.

A választókerületben a szavazatok vasárnapi összeszámlálása után még 422 szavazattal Csibi Krisztina (FIDESZ-KDNP) vezetett Szijjártó Gábor (TISZA Párt) előtt. A választókerületbe azonban pénteken megérkeztek a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksai, amiket hozzákevertek a számlálásra kijelölt szavazókörben vasárnap leadott voksokhoz és így számlálták meg azokat.

A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu adatai szerint ezek megszámlálását követően, a szavazatok 100 százalékának feldolgozása után

Szijjártó Gábor, a Tisza képviselőjelöltje nyert és ezzel mandátumot szerzett.

Az NVI adatai szerint Szijjártó Gábor 20 086 szavazatot kapott (46,58 százalék), Csibi Krisztina pedig 19 433-at (45,07 százalék).

Nemrég hasonló változás történt a paksi központú választókerületbne is.

Jelen állás szerint így nézne ki a parlament – egy körzetben még biztos van esély a változásra

A mostani eredmények tükrében

A TISZA Pártnak 139

A FIDESZ-KNDP-nek 54

A Mi Hazánk Mozgalomnak pedig 6 mandátuma lehet a megalakuló parlamentben.

A szavazatok számlálása azonban még zajlik, így lehet változás ebben is. Péntek este 20:52-kor 99,03-os az országos feldolgozottsági feldolgozottsági arány.

A szavazatkülönbségek száma alapján egy körzetet lesz érdemes még figyelni:

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. egyéni választókerületében a fideszes Dr. Simon Miklós mindössze 174 szavazattal vezet a tiszás Dr. Barna-Szabó Tímea előtt.

98,86 százalékos feldolgozottság mellett.

Meg is fordult a körzet

Frissítés: este 9 körül megjelentek a 100%-os feldolgozottsági adatok a szabolcsi körzetből. Eszerint végül több mint 1000 szavazattal győzött a tiszás jelölt.

Dr. Barna-Szabó Tímea 24 831 voksot kapott;

míg Dr. Simon MIklós 23 713-at.

Az újabb adatok tükrében pedig

A TISZA Pártnak 140

A FIDESZ-KNDP-nek 53

A Mi Hazánk Mozgalomnak pedig 6 mandátuma lehet a megalakuló parlamentben.

Az egyéni választókörzetek közt pedig ezzel 96-ot szerzett meg a TISZA, míg a FIDESZ-KDNP-nek csak 10 körzete maradt. A szavazatok feldolgozása szombaton fejeződik be.

Pénteken megtörténtek az első lépések az Országgyűlésben az új kormány és törvényhozás megalakítása érdekében. Arról, hogy mi várható a parlament megalakulásáig, ebben a cikkben írtunk korábban.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (k) beszédet mond a párt eredményváró rendezvényén az országgyűlési választásokat követően a budapesti Batthyány téren 2026. április 12-én. MTI/Hegedüs Róbert.