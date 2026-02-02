Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarországon még nem fenyegeti a fiatalokat a sorozás, de ez egy rossz döntéssel megváltozhat április 12-e után

Magyarországon ma még biztonságban vannak a fiatalok, nem fenyegeti őket a sorozás, de ez egy rossz döntéssel megváltozhat április 12-e után – mondta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt: „Egy újabb magyar fiatal lett áldozata az ukrajnai kényszersorozásoknak”, akit ismert betegsége ellenére bekényszerítették a hadseregbe.

„Ha Magyar Péter kerül kormányra április 12-én Magyarországon, itt is ez lesz. Engedni fogja, nem fogja tudni megakadályozni Magyarország belesodródását, belecsúszását a háborúba, és akkor ugyanez lesz Magyarországon is” – tette hozzá.

A miniszter szerint ezt el kell kerülni, ez a tét április 12-én. „Csak a béke ad védelmet. Ezért a biztos választás a Fidesz” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki a bejegyzésében jelezte: együtt éreznek az elhunyt fiatal hozzátartozóival.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett Leopard 2A7HU harckocsiflottájának teljessé válása alkalmából rendezett eseményen Tatán 2025. december 12-én. A 44. Leopárd harckocsi megérkezésével teljessé vált a magyar harckocsi flotta. MTI/Vasvári Tamás.