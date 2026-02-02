Hidvéghi Balázs a nemzeti petícióról: „Nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt”

Budapest után most már vidéken is postázzák a nemzeti petíciót – jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videójában.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a petíció sorsdöntő kérdésről szól, a tét óriási.

A politikus közölte: „Brüsszel a fejünk felett akar dönteni rólunk, el akarja venni a magyarok pénzét, hogy abból háborút finanszírozzon, hogy Ukrajnát finanszírozza.”

„Ma már mindenki számára világos: Brüsszel háborút akar, és nem elég nekik az az irgalmatlan mennyiségű pénz, amit már eddig is Ukrajnára költöttek, még többet akarnak odaadni a korrupcióban úszó ukrán államnak. És ezt a pénzt a tagállamoktól hajtanák be, Magyarországtól is” – fogalmazott.

Hidvéghi Balázs hozzátette: „Egy brüsszeli bábkormány pedig parancsszóra nyitná a kasszát Brüsszelnek és Ukrajnának és fizetne. A Tisza ugyanis nem tud nemet mondani Brüsszelnek, hiszen őket azért tartja Brüsszel, hogy végrehajtsanak. Ők odaadnák a magyar emberek pénzét a háborúra, és odaadnák a pénzt Ukrajna működtetésére is. Ez pedig belerántaná Magyarországot a háborúba és tönkretenné a magyar családok megélhetését is, mert ezt a pénzt nem a levegőből szednék elő, hanem adóemelésekből, megszorításokból és rezsiemelésből. Pont abból, amit már most is előkészítenek” – fogalmazott.

A politikus ezért arra kér mindenkit, hogy csatlakozzon a nemzeti petícióhoz, álljon ki Magyarországért, és küldje vissza a kipostázott küldeményt.

„Üzenjük meg együtt jó hangosan, mi, magyarok nem fizetünk a háborúra, nem fizetünk Ukrajnára, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt” – mondta. Úgy vélte, „minél többen mondjuk ki, hogy nem fizetünk, annál erősebb lesz a magyarok hangja”.

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 17-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)