„El kell törölni a 13. és 14. havi nyugdíjat” – hangzott el a baloldali szakértők rendezvényén

A Republikon Intézet rendezvényén baloldali szakértők fejtették ki véleményüket arról, hogy miért kell eltörölni a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

A Republikon Intézet rendezvényének szakértői abban egyetértettek, hogy igazságosabb lenne a bérnövekedéshez igazítani az idősek járandóságát,

de abban is nagy volt az egyetértés, hogy szerintük a 13. és 14. havi nyugdíj nem jelent valódi segítséget a szépkorúak számára

– írta a Magyar Nemzet az Index beszámolója alapján.

Karácsony Mihály nyugdíjszakértő úgy vélekedett, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj inkább hűségpénz vagy lojalitáspénz, míg Mihályi Péter közgazdász, egyetemi tanár arról értekezett, hogy el kellene törölni azt. Nagyon határozottan azt gondolom, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni, függetlenül attól, hogy az emberek azt mondják, ez nekik jó. Ettől még egy felelős kormánynak korlátozottak lesznek a lehetőségei, egészségügyre, oktatásra, környezetvédelemre is kell pénzt költeni. Ne csináljunk úgy, hogy minden pénz a nyugdíjrendszerre megy. El kell törölni. Meg kell próbálni megértetni az igazságot az emberekkel, hiszen a közvélemény is tudja, semmi elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak – fogalmazott Mihályi Péter.

Simonovits András matematikus, közgazdász, nyugdíjas egyetemi tanár azt mondta: Orbán Viktor a 14. havi nyugdíj bevezetésével eleget tett a vállalásának, de hangsúlyozta, hogy Lengyelországban a 13. havi nyugdíj mindenki számára egységes összeg, míg Szlovákiában a magasabb juttatást kapók alacsonyabb 13. havi nyugdíjban részesülnek.

Simonovits András korábban az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására is ismertette a Tisza Párt nyugdíjprogramjának egyes elemeit, és azt ecsetelte, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle. Akkor arról is beszélt, hogy nem normális, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek, és kiélezi a feszültségeket az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat.

Simonovits az eseményen úgy fogalmazott, a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, tehát ő a nyugdíjak jelentős részét csökkentené. De korábban az ATV műsorában is beszélt arról, hogy a Tisza Párt köreihez tartozik, és a választás megnyerését követően emelnék a nyugdíjkorhatárt és eltörölnék a Nők40 programot.

Kiemelt kép: Simonovits András, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Közgazdaság-tudományi Intézetének tudományos tanácsadója a Demokratikus Koalíció programkonferencia-sorozatának elsõ rendezvényén, amelyet a nyugdíj- és idõspolitikáról tartottak az Ybl Palota rendezvényközpontban 2014. január 15-én. MTI Fotó: Beliczay László.