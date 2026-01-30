Az ATV délelőtti műsorának vendége volt Csercsa Balázs, az a tiszás szakértő, aki nemrég otthagyta a pártot.

Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának vezetője még másfél hete jelentette be a Facebookon, hogy elhagyja a pártot. Ennek okairól az Indexnek adott interjúban beszélt részletesen, amely két napja jelent meg. Többek közt úgy nyilatkozott: „Magyar Péter személyisége is olyan, akivel nagyon nehezen lehet együttműködni. Amikor valódi arcát mutatja, akkor autokratikus, lekezelő és agresszív”, és szerinte a párt sokszor mást mond a nyilvánosság előtt, mint amit tervez.

A korábbi tiszás szakértő péntek reggel az ATV Start vendége volt, ahol elmondta: „A Tiszához azért csatlakoztam, mert én már régóta elkötelezettje voltam a rendszerváltás ügyének, és amikor Magyar Péter megjelent, akkor én úgy éreztem, hogy ez egy új lehetőség, egy új szellő, egy friss erő ahhoz, hogy a Fidesz rendszerét le tudjuk váltani. Sajnos ebben csalódnom kellett.”

„Én úgy látom, hogy egy óriási szakadék is van a Tisza közössége, a Tisza Párt köré szerveződött sok ezres közösség és maga a párt között. Én mindig inkább a közösség erejében hittem, és azt gondolom, hogy ez a közösség egy nagyon szép és a hazájukat, hazáját szerető, őszinte emberekből álló közösség. Ugyanakkor ezzel szemben áll a Tisza Párt, amelynek ugye most jelenleg is még csak húsz-harminc tagja van, és amely ezt a közösséget – ahogy meggyőződtem róla – kihasználja és az önös érdekeire felhasználja” – fogalmazott, hozzáfűzve azt is, hogy régóta érlelődött benne a döntés, 2025 nyarán fogalmazódtak meg először az aggályai.

Beszélt arról is, hogy a párt érdekében felhasználta a saját kapcsolatait és tudását, de szerinte nem kapott ezért cserébe visszacsatolást a párttól. „Ez pedig a közösség életében sokszor előfordul, hiszen akár Tisza-sziget koordinátorok is nagyon gyakran beszámolnak arról, hogy hogyan keresik a pártvezetést, kérnek támogatást, kérnek instrukciókat, problémáik vannak, és ezekre a pártvezetéstől, illetve a központból semmilyen visszajelzést nem kapnak.”

„Ellenben amikor feladat van, Amikor munka van, akkor őket arra nagyon gyorsan kihasználják és és megparancsolják nekik, hogy mit tegyenek”

– fogalmazott Csercsa Balázs.

Arra a kérdésre, hogy nem lett volna jobb a négy fal közt rendezni ezt a konfliktust, azt válaszolta: amikor a Facebook-posztját kitette, nem gondolta, hogy ekkora érdeklődés lesz iránta. „Viszont ezután én rengeteg üzenetet kaptam, támogató üzeneteket is tiszásoktól, a rendszerváltást akaróktól, hogy nagyon köszönik, hogy ezt megtettem, és ezt az ő nevükben is tettem, és hogy milyen jó lenne, ha ezek a dolgok napvilágra kerülhetnének még jobban. Éppen a javítás érdekében. Mert ha már a rendszerváltásról van szó, akkor én nem látom, hogy a Tisza párt hatalomra kerülésével egy valódi rendszerváltás jönne el” – mondta a műsorban.

Hozzáfűzte még azt is:

„A párt céljai, valós céljai, azok eltérnek attól, amiket kifelé kommunikálnak.”

Majd, arra a kérdésre, hogy igazak-e azok a dolgok, amiket Magyar Péter mondott róla az interjú megjelenése után – hogy a munkája rengeteg kivetnivalót hagyott maga után, és hogy a Fidesz állást ajánlott neki – azt válaszolta:

„Természetesen ez nem igaz. Viszont nagyon jellemző ez a válasz, és az egyik fontos dolog az, hogy amiket Magyar Péter rólam állít, azokat a tények nem támasztják alá. Amit viszont én mondok, azokat tényekkel és dokumentumokkal is alá tudom támasztani.”

Megjegyezte azt is, hogy Magyar Péter perrel való fenyegetőzése ellenére nem hiszi, hogy bíróságra kell mennie. „Én nem gondolom, hogy ők valóban fel fognak engem jelenteni, hiszen ők is tudják, hogy amit mondok, az igaz, és ők is tudják, hogy ezt alá is tudom támasztani. Nem lenne érdekük, hogy engem feljelentsenek és ezzel olyan helyzetbe hozzanak, amikor muszáj lesz elmondanom”– mondta.

A teljes beszélgetést alább lehet visszanézni:

Kiemelt kép: Facebook/Csercsa Balázs