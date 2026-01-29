Indul a rezsistop, 30 százalékos kedvezményt kapnak a családok – hangzott el a Kormányinfón

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő délelőtt Kormányinfót tartanak, amelynek legfontosabb témája a múlt héten bejelentett januári rezsistop. A fejleményről frissülő cikkünkben számolunk be.

Orbán Viktor miniszterelnök múlt hét szerdán jelentette be, hogy bevezetik a rezsistopot. Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk” – mondta, hozzátéve, hogy a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott magával, nagy terhet ró a családokra, és mindenki jelentős és váratlan költségekkel szembesül.

„Ezért a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezetünk be. Ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja”

– közölte a kormányfő.

Az előző heti Kormányinfón Gulyás Gergely azt ígérte, hogy a rezsistop megvalósításának technikai részleteit mostanra kidolgozzák és ismertetik. Lantos Csaba energiaügyi miniszter pedig arról beszélt a hét elején, hogy többféle lehetőséget is megvizsgáltak a szerdai kormányülésre készülve.

Gulyás Gergely ismerteti a részleteket

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely és Vitályos Eszter mellett most Lantos Csaba is megjelent a rezsistop miatt.

Megjegyezte: Európának humanitárius értelemben „természetesen” segítenie kell Ukrajnát, de az „nem helyes politika”, hogy átvállalják az ukrán állam működtetésének és a háborúnak a költségeit. Ehelyett a magyar kormány az Egyesült Államok békepolitikáját támogatja – közölte a miniszter, miközben arról is beszélt, hogy az EU eddig is óriási összegeket küldött Ukrajnába, de azok a pénzek eltörpülnek ahhoz képest, amennyit most el akarnak különíteni az ukránoknak.

Végül a miniszter azt mondta, hogy a rezsistop részleteit Lantos Csabával fogják ismertetni hamarosan.

Ezt követően Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertette, hogy január 30-án fizetik ki a katonáknak a fegyverpénzt, és arról is, hogy akik igényt adtak be tűzifára az önkormányzatoknál, azok rövid időn belül meg fogják kapni azt. Majd tájékoztatott az utóbbi egy hétben Magyarországon átadott beruházásokról.

Rezsistop: 30 százalékos kedvezményt kap a lakosság a januári fogyasztásra

Nem sokkal később Gulyás Gergely vette vissza a szót, aki emlékeztetett arra, hogy miért döntöttek a rezsistop bevezetése mellett: mint mondta, nagyjából 30 százalékos volt a családok többletfogyasztása januárban (bár, mint mondta, ez egy héttel ezelőtti adatokon alapul, így a hó végére – a melegebb időjárás miatt – valószínűleg kisebb lesz a különbözet).

„Ezért a kormány úgy döntött, hogy a januári fogyasztásból 30 százalékos kedvezményt ad”. Ezt a gázszámláknál a fogyasztás árában érvényesítik, a távhő esetében pedig 30 százalékos árkedvezményt adnak

– közölte Gulyás Gergely.

Hozzátette azonban, hogy nemcsak azokat érinti a kedvezmény, akik gázzal vagy távhővel fűtenek, hanem azokat is, akik villannyal:

nekik viszont külön kérniük kell majd, hogy a 30 százalékos kedvezményt az elektromos áram árában érvényesítsék.

A magyar családoknak összesen 50 milliárd forintos pluszterhet jelentene a pluszfogyasztás, ezt most a kormány átvállalja – összegezte Gulyás Gergely.

Minden család részesül belőle

Ezt követően Lantos Csaba részletesen beszélt a további technikai információkról. Megjegyezte azt is, hogy a különböző fűtési módszerek miatt nehéz volt meghatározni, hogy miként lehet segíteni a családoknak. Mint mondta, a januári hónapban rendszerint az éves fogyasztás 19,4 százalékát fogyasztják el a családok, és most a korábbi fogyasztási adatokkal összevetve számolták ki azt, hogy az idei januárban 30 százalékkal volt több átlagosan a fogyasztás.

Arról is beszélt, hogy minden gázfogyasztónak meg tudják majd mondani személyre szabva, hogy mennyi kedvezményt is kap pontosan. Elmondása szerint a kedvezményt az átalányt fizető fogyasztóknál akkor tudják majd érvényesíteni, amikor az éves elszámolás történik.

Az energiaügyi miniszter kiemelte azt is, hogy akit a januári fogyasztás „vinne át” azon a határon, ameddig rezsicsökkentett áron lehet kapni az energiát, annak nem kell többet fizetnie majd.

Mindenkire a fogyasztásához képest arányosan vonatkozik majd a kedvezmény, de minden család részesülni fog ebből – tette hozzá.

Gulyás Gergely végül egy dologgal egészítette ki Lantos Csaba mondandóját, amit már a miniszter is elmondott, de nem biztos, hogy mindenkinek érthető volt: aki egyszerre fűt árammal és gázzal, annak csak akkor kell külön nyilatkoznia, ha az áramra akarja érvényesíteni a 30 százalékos kedvezményt.

