Vádat emelt az ügyészség Karácsony Gergely ellen

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt Karácsony Gergely főpolgármester ellen amiatt, hogy tavaly nyáron egy tiltó rendőrségi határozat ellenére szervezett meg egy LMTBQ-párti rendezvényt.

Emlékezetes, hogy a főpolgármester közreműködésével végül Budapest Büszkeség néven rendezték meg a korábban Budapest Pride néven futó rendezvényt. Karácsony Gergely ellen az esemény után vizsgálat indult, gyanúsítottként hallgatták ki a polgármestert.

Most megtörtént a vádemelés is: szerda délelőtt a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség közölte, hogy

vádat emeltek és pénzbüntetés kiszabását indítványozzák a budapesti főpolgármester ellen, miután „egy tiltó rendőrségi határozat ellenére szervezett meg, és vezetett egy nyilvános gyűlést”.

„A vádirat lényege szerint Budapest főpolgármestere, 2025. június 16-án, az egyik legnépszerűbb közösségi média felületen videóüzenetben bejelentést tett közzé. Ebben elmondta, hogy a fővárosi önkormányzat 2025. június 28-án, Budapest területén, Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) elnevezéssel rendezvényt szervez, amelyre a vádlott egyben meghívást is intézett a követőihez. A rendezvény – a gyülekezési jogról szóló törvény alapján – gyűlésnek minősült, mivel közügyben való véleménynyilvánításra irányult, és ahhoz bárki csatlakozhatott” – fogalmaztak az ügyészségi közleményben.

Hozzátették: „A Budapesti Rendőr-főkapitányság mint gyülekezési hatóság, 2025. június 19-én határozatában megtiltotta a gyűlés megtartását, egyrészt a módosított gyermekvédelmi törvénynek megfelelően, másrészt mert a rendezvény időpontjára és helyszínére korábban más személy bejelentett már egy más jellegű rendezvényt.”

„A vádlott a gyülekezési hatóság határozatáról annak meghozatala napján tudomást szerzett, ellene jogorvoslattal nem élt, a bírósági utat nem merítette ki, majd az így véglegessé váló tiltó határozat ellenére a gyűlést megszervezte. Ennek keretében a gyűlésen való részvételre ismételten nyilvános felhívásokat tett közzé, majd 2025. június 28-án az V. kerület Városháza Parkból induló és a XI. kerület Műegyetem rakparton befejezett gyűlést vezette is”

– fogalmaztak.

A közleményt azzal zárták: „A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség – mint jogalkalmazó – a főpolgármestert egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz benyújtott vádiratában. A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a vádlottal szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetést szabjon ki.”

