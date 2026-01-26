Orbán Viktor reagált a brüsszeli gázstopra: Ebben nincs kompromisszum!

Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált arra a hétfői brüsszeli döntésre, amelynek értelmében megtiltanák a tagországoknak az orosz gáz importját.

„Brüsszel a mai döntésével megtiltaná az orosz gáz importját 2027-től. Pont mint a Tisza” – írta Orbán Viktor, hozzátéve:

„A brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Magyarország ezért az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet.”

„A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk. Ebben nincs kompromisszum!” – közölte a miniszterelnök.

Kiürülnek a gáztározók, miközben Brüsszel betiltotta a gázimportot

Mint arról a hirado.hu-n írtunk, egy friss cikk szerint a német gáztározók még a 41 százalékos töltöttségi szintet sem érték el, miközben Németország épp az idei év leghidegebb napjaira készül.

Ezzel egy időben született meg a döntés Brüsszelben az orosz gázimport betiltásáról.

Ennek értelmében az Európai Unió országai hétfőn végső jóváhagyást adtak a 2027 végéig szóló orosz gázimporttilalomra, így jogilag is kötelezővé vált az a vállalásuk, hogy megszakítják kapcsolataikat korábbi legnagyobb beszállítójukkal.

A megállapodás értelmében az EU 2026 végéig megszünteti az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, és 2027. szeptember 30-ig a vezetékes gázt is.

A törvény lehetővé teszi, hogy a határidő legkésőbb 2027. november 1-ig eltolódjon, ha egy ország nehezen tudja feltölteni gáztárolóit nem orosz forrásból a tél előtt – közölte előzőleg a Reuters. Magyar részről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már szintén jelezte, hogy Magyarország bíróságon támadja meg a rendeletet.

Oroszország 2022 előtt az EU gázszükségletének több mint 40 százalékát biztosította. Ez az arány 2025-re körülbelül 13 százalékra csökkent a legfrissebb EU-adatok szerint.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos.