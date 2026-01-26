Orbán Viktor reagált a brüsszeli gázstopra: Ebben nincs kompromisszum!

„Brüsszel a mai döntésével megtiltaná az orosz gáz importját 2027-től. Pont mint a Tisza” – írta Orbán Viktor, hozzátéve:
„A brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Magyarország ezért az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet.”
„A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk. Ebben nincs kompromisszum!” – közölte a miniszterelnök.
Kiürülnek a gáztározók, miközben Brüsszel betiltotta a gázimportot
Mint arról a hirado.hu-n írtunk, egy friss cikk szerint a német gáztározók még a 41 százalékos töltöttségi szintet sem érték el, miközben Németország épp az idei év leghidegebb napjaira készül.
Ezzel egy időben született meg a döntés Brüsszelben az orosz gázimport betiltásáról.
Ennek értelmében az Európai Unió országai hétfőn végső jóváhagyást adtak a 2027 végéig szóló orosz gázimporttilalomra, így jogilag is kötelezővé vált az a vállalásuk, hogy megszakítják kapcsolataikat korábbi legnagyobb beszállítójukkal.
A megállapodás értelmében az EU 2026 végéig megszünteti az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, és 2027. szeptember 30-ig a vezetékes gázt is.
A törvény lehetővé teszi, hogy a határidő legkésőbb 2027. november 1-ig eltolódjon, ha egy ország nehezen tudja feltölteni gáztárolóit nem orosz forrásból a tél előtt – közölte előzőleg a Reuters. Magyar részről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már szintén jelezte, hogy Magyarország bíróságon támadja meg a rendeletet.
Oroszország 2022 előtt az EU gázszükségletének több mint 40 százalékát biztosította. Ez az arány 2025-re körülbelül 13 százalékra csökkent a legfrissebb EU-adatok szerint.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én.