A vidék legerősebb fegyverét úgy hívják: Orbán Viktor – közölte a háborúellenes gyűlésen Lázár János

Lázár János hangsúlyozta: a vidéken élő embereknek, „barátainknak, harcostársainknak és szövetségeseinknek” Orbán Viktor nem csupán a biztos választás, hanem az egyedüli választás is vidéken, „Orbán Viktor a magyar vidék utolsó esélye.” Hozzátette: a vidékpártiság nemzetstratégiai kérdés is egyben.
„Ezen a választáson végleg el fog dőlni, hogy mi lesz a magyar mezőgazdaság sorsa, milyen sors vár a Somogy vármegyei gazdákra, lesz-e modern magyar mezőgazdaság vagy önálló magyar élelmiszeripar”
– hangoztatta.
„Orbán Viktorral 2026-ban végre a vidéki magyarok nyernek, velünk fideszesekkel pedig a vidék győztes lesz”
– jelentette ki Lázár János.
Mint ismert, szombaton immár hetedik alkalommal tartanak a DPK szervezésében háborúellenes gyűlést, a szombati esemény helyszíne a Kaposvár Aréna.
Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)