A vidék legerősebb fegyverét úgy hívják: Orbán Viktor – közölte a háborúellenes gyűlésen Lázár János

„A vidéki magyarok is csak a Fideszre számíthatnak” – jelentette ki az építési és közlekedési miniszter a Digitális Polgári Körök (DPK) által szervezett háborúellenes gyűlésen szombaton Kaposváron. Lázár János úgy látja, Orbán Viktor nem csupán a biztos választás, hanem az egyedüli választás is vidéken.

Lázár János hangsúlyozta: a vidéken élő embereknek, „barátainknak, harcostársainknak és szövetségeseinknek” Orbán Viktor nem csupán a biztos választás, hanem az egyedüli választás is vidéken, „Orbán Viktor a magyar vidék utolsó esélye.” Hozzátette: a vidékpártiság nemzetstratégiai kérdés is egyben.

„Ezen a választáson végleg el fog dőlni, hogy mi lesz a magyar mezőgazdaság sorsa, milyen sors vár a Somogy vármegyei gazdákra, lesz-e modern magyar mezőgazdaság vagy önálló magyar élelmiszeripar”

– hangoztatta.

„Orbán Viktorral 2026-ban végre a vidéki magyarok nyernek, velünk fideszesekkel pedig a vidék győztes lesz”

– jelentette ki Lázár János.

Mint ismert, szombaton immár hetedik alkalommal tartanak a DPK szervezésében háborúellenes gyűlést, a szombati esemény helyszíne a Kaposvár Aréna.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)