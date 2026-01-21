Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: rezsistopot vezet be a kormány

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán kora délután egy Facebook-videóban tett bejelentést arról, hogy a rendkívül hideg időjárás miatt módosítják a rezsicsökkentés feltételeit.

Cikkünk frissült!

Mint arról előzőleg beszámoltunk, a miniszterelnök már szerda reggel is jelezte, hogy változnak a rezsicsökkentés feltételei. „Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk, ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés. De az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk” – írta akkor a kormányfő.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szintén utalt arra egy szerdai háttérbeszélgetésen, hogy valamilyen lépésre készülnek. Az MTVA kérdésre válaszolva a tárcavezető azt mondta:

a „hideg januári tél nyertesei” fogják megfizetni többek közt a rezsicsökkentés módosításának költségeit is.

Ezen előzmények után a miniszterelnök szerda délután tett közzé egy videót a Facebookon. Orbán Viktor azzal kezdte mondandóját, hogy a szélsőséges időjárás „komoly próba elé állította Magyarországot”, de eddig jól vizsgáztak, sikerült megfelelően védekezni a rendkívüli hideg ellen.

Mint mondta, a szükséges tűzifa és a melegedők továbbra is kellő mértékben állnak rendelkezésre, és ez így lesz a következő hetekben is, de a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott magával, nagy terhet ró a családokra, és mindenki jelentős és váratlan költségekkel szembesül.

„Ezért a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezetünk be”

– közölte a miniszterelnök.

„Ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja” – tette hozzá Orbán Viktor.

„A szokatlanul kemény tél még nem ért véget. Kérem vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra!”

– zárta üzenetét Orbán Viktor.

Orbán Viktor tájékoztatója, 2026. január 21.

A csütörtöki Kormányinfón érkeznek a további részletek

A miniszterelnök a kormány szerdai ülése után tette közzé a videót, a megbeszélésen más témákról is egyeztettek.

Ezeket, valamint a most bejelentett rezsistop technikai részleteit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter fogja ismertetni csütörtök délelőtt a Kormányinfón, amelyet 10 órára hirdettek meg.

Az elhangzottakat a hirado.hu-n is élőben közvetítjük majd.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)