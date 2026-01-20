Elhagyja a Tisza Pártot az egyházügyi munkacsoport vezetője

Nem vállalja tovább a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának vezetését és más munkát sem Magyar Péter pártjában Csercsa Balázs. A korábbi aktivista kijelentette: többé nem tud közösséget vállalni azokkal a körülményekkel és változásokkal, amelyeket megtapasztalt.

A Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának vezetője a Facebook-oldalán tudatta, hogy

nem vállalja tovább a szakpolitikai munkacsoport irányítását és más feladatot sem lát el a tovvábbiakban Magyar Péter pártjában.

Csercsa Balázs egyebek között azt írta, hosszas vívódás után született meg benne egy elhatározás és felidézte, hogy a kezdetek óta támogatta Magyar Pétert és a Tiszát önkéntesként és a szakmai munkában.

„Mostanra viszont megláttam, hogy nem tudok többé közösséget vállalni azokkal a körülményekkel és változásokkal, amelyeket megtapasztaltam. A kultúra és közélet, különösen az egyházi ügyek, továbbra is érdekelnek, de úgy tűnik, a politikában a nevek változhatnak, de a célok és módszerek nem ”

– fogalmazott.

A közösségi oldala szerint a PPKE – Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett korábbi aktivista a bejegyzésben arról tájékoztatott, hogy ezért a jövőben nem vállalhatja tovább a szakpolitikai munkacsoport irányítását, sem a többi feladatot, amit a Központban a pártvezetés számára végzett és a Tisza Pártban végzett önkéntességet és tisztséget sem.

Az Index a bejelentésről tudósító cikkében felidézte: a történész az elmúlt évben vendége volt a Klubrádiónak, és megjelent cikke a kontroll.hu nevű portálon.

Kiemelt kép: Csercsa Balázs, a Tisza Párt volt egyházügyi vezetője (Fotó: Facebook)