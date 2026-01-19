Orbán Balázs: Egy bizonytalan világban mi vagyunk a biztos választás!

„Egy bizonytalan világban mi vagyunk a biztos választás!” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.

„Valós az esély arra, hogy Európa belesodródik a háborúba, miközben Brüsszelből azt várják el, hogy több százezer milliárd forintot költsünk Ukrajna támogatására. A háborúpárti kormányok Európa-szerte adóemelésekkel és megszorításokkal reagálnak. A Fidesz célja ezzel szemben az, hogy Magyarország ne forduljon ebbe a brüsszeli irányba” – fogalmazott Orbán Balázs. Hozzátette:

„A kampány állásáról pedig még ellenzéki elemzők is elismerik, hogy a Fidesz dinamikus, Orbán Viktor személyes jelenléte erőt ad az aktivistáknak, és reális, egyértelmű esély van a választások megnyerésére.”

„Ma Európa-szerte minden választás a biztonságról szól: háborúról, migrációról, gazdasági kilátásokról és a következő generáció jövőjéről. Magyarországon is ez a tét” – írta a posztban Orbán Balázs.

Kiemelt kép:Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója köszöntõt mond az MCC Vezetõképzõ Akadémiájának Sailing in Storm (Viharban vitorlázni) címmel megrendezett konferenciáján a budapesti MCC Központban 2025. október 21-én. MTI/Kocsis Zoltán.