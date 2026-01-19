Orbán Balázs az Indexnek: Magyar Péter kampánya követi Márki-Zay Péterét: amikor a vereség lehetőségével szembesülnek, egyre durvábbá válnak

A miniszterelnök politikai igazgatója – aki jelenleg a Fidesz országos kampányfőnöke is egyben – úgy látja: véget ért az a korszak, amikor az emberek négyévente úgy szavaztak, hogy közben az életük alapvető keretei nem változtak. Meglátása szerint Magyar Péter mostani kampánya bizonyos szempontból kezd hasonlítani a négy évvel ezelőtti ellenzéki kampányra.

„Ma a legkomolyabb civilizációs kérdések feszítik nap mint nap az egész nyugati világot, amelyekre nem lehet semmitmondó politikai üzenetekkel válaszolni” – jelentette ki Orbán Balázs az Indexnek adott interjúban,

miközben a Tisza Pártot „bizonytalan, kontúrtalan, Brüsszel és Kijev által támogatott kísérlet”-nek nevezte, és arra figyelmeztetett: nem a kísérletezés idejét éljük.

A kampányfőnök azt is kifejtette: „Ebben a kampányban számos innovatív megoldás jelent meg. A háborúellenes gyűlések, a digitális polgári körök vagy éppen a civilek bevonása mind olyan új elemek, amelyeket korábban a magyar jobboldal nem alkalmazott ilyen formában. Ezek a rendezvények nem csak a politikusokról szólnak, hanem azt mutatják meg, hogy a Fidesz–KDNP és a háborúellenes álláspont mögött széles társadalmi réteg áll: közéleti szereplők, művészek, zenészek, színészek, helyi értelmiségiek.”

„A világ megváltozott körülöttünk. Az emberek régen négyévente úgy szavaztak, hogy közben az életük alapvető keretei nem változtak. Ma a legkomolyabb civilizációs kérdések feszítik nap mint nap az egész nyugati világot, amelyekre nem lehet semmitmondó politikai üzenetekkel válaszolni. Ezt láttuk az Egyesült Államokban is Donald Trump visszatérésénél: mögötte egy társadalmi mozgalom állt. A végén persze politikusokra szavaznak az emberek, de valójában egy életformát, egy értékrendet képviselő mozgalom mellé állnak. Ugyanezt látjuk ma Európa-szerte a patrióta erők megerősödésénél is. Magyarországon is ezt tesszük: egy társadalmi mozgalmat szervezünk. Olyat, amely nemet mond a háborúra, nemet mond arra, hogy Magyarország pénzét Ukrajnára költsék, nemet mond a migrációra és azokra a civilizációs zsákutcákra, amelyekbe Brüsszel be akarja terelni Európát”– fejtette ki Orbán Balázs

A „Fidesz a biztos választás” kampányszlogennel kapcsolatban azt mondta: „A szlogen a Fidesz identitásából fakad. Válságos, bizonytalan helyzetekben az emberek nem azt kérdezik, ki cukiskodik a leghatékonyabban, hanem azt, hogy kire lehet számítani. ”

„Ezt a kérdést helyezzük a választás középpontjába. A Fidesz harmincöt éves történetre tekinthet vissza: antikommunista gyökerekkel, nemzeti, patrióta és alkotmányos hagyománnyal, migrációellenes politikával, valamint a brüsszeli birodalmi törekvésekkel és a háborúval szembeni kiállással. Munka mindenkinek, kevesebb adó, több bér, több lehetőség. Tizenhat éve kormányzunk, és mindenki tudja, mire számíthat tőlünk.”

– fogalmazott a politikai igazgató.

Ezt követően beszélt arról, hogy „a Márki-Zay Péter vezette baloldali, brüsszeli konstrukció 34,5 százalékot ért el 2022-ben”.

„Ugyanazokat a kampányeszközöket alkalmazták akkor, mint most Magyar Péter, és a kampány ezen szakaszában is nagyon hasonló elemek jelennek meg”

– mondta Orbán Balázs-

Hozzáfűzte: „A Tisza Párt minden döntését Brüsszelből lehet megérteni. Nekik az az első számú tervük, hogy brüsszeli miniszterelnöke legyen az országnak. Először olyan helyzetet próbáltak teremteni, amelyben azt a hamis érzetet keltik, hogy a Tisza biztosan nyerni fog. Ezt az emberek nem hiszik el, a többség minden kutatás szerint a mi győzelmünket várja. Ahogy az A terv esélye párolog el, egyre látványosabban bontakozik ki a brüsszeli B terv. Nem lesz brüsszeli miniszterelnök, de Orbán Viktor következő nemzeti kormányát az első pillanattól nyomás alatt akarják tartani. Ebből érthető meg, hogy miközben korábban kétharmados győzelemről beszéltek, ma már a csalás az új narratíva. A vereséget árazzák be, Magyar Péter álnéven már meg is írta a narratívát a közösségi médiában. A kutatók meg majd bociszemekkel mondják, hogy ők se értik, hogyan is történhetett a dolog. Trump megválasztása kapcsán ugyanez volt a helyzet. Ezzel szemben egyetlen védekezés lehetséges: jó nagy fölénnyel kell nyerni.”

„Vagy Ukrajnára költünk többet, vagy Magyarországra. Köztes megoldás nincs. Ma két program áll egymással szemben: mi nyíltan beszélünk a sajátunkról, a másik oldalon viszont a valódi terveket elhallgatják, miközben Brüsszel már világossá tette az irányt”

– szögezte le nem sokkal később a kampányfőnök.

„Ma Európa-szerte minden választás a biztonság kérdéséről szól: háborúról, migrációról, gazdasági kilátásokról és arról, hogy a következő generáció jobban vagy rosszabbul él-e majd. Ezek ma alapvető politikai kérdések egész Európában. Itt, Magyarországon az ellenfél inkább azt szeretné, ha a kampány szelfikről és domainfoglalásokról szólna, miközben a valódi, civilizációs téttel bíró kérdésekről hallgat vagy félrevezetően beszél. Ők maguk is elismerték: ha a választók pontosan tudnák, hogy mire készülnek, megbuknának. Mi ezzel szemben nyíltan beszélünk arról, kik vagyunk, milyen veszélyeket látunk, és mire kérünk felhatalmazást”– foglalta össze Orbán Balázs. Magyar Péterrel kapcsolatban pedig azt mondta:

„A kérdés, amit a magyar embereknek érdemes feltenniük: vajon képes lenne-e nemet mondani a külső elvárásokra? Elég erős lenne-e ahhoz, hogy nemet mondjon Kijevnek és Brüsszelnek? Mi azt látjuk, hogy Orbán Viktor eddig képes volt erre, és képes lesz rá a jövőben is. Ő viszont nem lenne rá képes. Egy ilyen kiélezett helyzetben ez a különbség a döntő.”

Az interjú végén – arról, hogy milyen eredményt tartana jónak április 12. után – Orbán Balázs úgy fogalmazott: „Nem tartom irreális célkitűzésnek a 2022-es választási eredmény megismétlését, az egy szép győzelem lenne. Akik 2022-ben ránk szavaztak, már akkor sem hittek annak a rágalomáradatnak, amely a kampányban a jelöltjeinkre és ránk zúdult. Most is el tudjuk mondani ezeknek a választóknak: ebben a helyzetben, ilyen nehéz háborús körülmények között, amit ígértünk, azt teljesítettük, és világos terveink vannak a következő időszakra is. Ha jól teljesítünk a kampányban, reális esély van arra, hogy ők mind velünk tartanak, mert nekik is a Fidesz a biztos választás.”

Kiemelt kép: Orbán Balázs. Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula.