Hidvéghi Balázs közölte: hamarosan bejelentik a háborúról szóló nemzeti petíció pontos formáját, tartalmát

A következő napokban bejelentik a nemzeti petíció pontos formáját, tartalmát és azt is, hogy milyen események kapcsolódnak hozzá – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, nem engedjük, hogy a magyarok pénzét Brüsszelen keresztül az ukrán háború és az ukrán állam vég nélküli finanszírozására használják fel, nem fogadjuk el a zsarolást és a fenyegetőzést, mi a béke pártján állunk.

Hidvéghi Balázs az Igazság órája című online műsorban azt mondta, a nemzeti petíció tiltakozás, üzenet Brüsszel felé a választásokhoz közeledve arról, hogy nem kérünk a háborús politikájukból, nem fogjuk megengedni azt, hogy Magyarországot belerángassák ebbe a konfliktusban.

A politikus hangsúlyozta, nem engedjük, hogy a magyarok pénzét Brüsszelen keresztül az ukrán háború és az ukrán állam vég nélküli finanszírozására használják föl. „Nem fogadjuk el a zsarolást és a fenyegetőzést, mi a béke pártján állunk” – hangsúlyozta

„Fontos, hogy kristálytiszta üzenetet küldjünk Brüsszelnek arról, hogy Magyarország és a józan magyar többség a béke pártján áll és nem fogadja el az agresszív, veszélyes brüsszeli terveket”

– jelentette ki az államtitkár.

Csak az ukrán állam finanszírozására 800 milliárd dollárt fordítanának a következő évtizedben. Ebben nincs benne az ukrán hadsereg finanszírozására kért összeg, nincsenek benne a fegyverszállítmányok, a muníció, minden egyéb a háborúhoz kapcsolódó költség – közölte Hidvéghi Balázs, hozzátéve: az ukrán állam finanszírozása 1,3 millió forintot jelentene minden magyar család számára.

A politikus kifejtette, miközben a kormány évek óta az emberek véleményére alapozza politikáját, a legfontosabb döntéseit a migráció, a családtámogatások, a szuverenitás kérdésében vagy a gender ügyében a baloldal már azelőtt elkezdi támadni és bagatellizálni, mielőtt a pontos részleteket megismerhetné.

„Hogy mi lesz Ukrajnával, részesei leszünk-e egy katasztrófába vezető brüsszeli útnak, vagy kívül maradunk azon, miközben megtartjuk EU- és NATO-tagságunkat, kulcskérdés Magyarország számára. Nekünk Magyarország az első, nem a vélt vagy valós ukrán érdekek”

– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

A nemzeti konzultációk költségeire vonatkozó bírálatokra az államtitkár kifejtette, ezek sokszorosába kerülne a magyaroknak, ha Ukrajna EU-tag lenne vagy hosszú évekig finanszírozni kellene az ukrán háborút. Hozzátette: a migráció miatt Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós bírságról is azt mondják nyugati politikusok, hogy ennek sokszorosát fordítják a nem kontrollált bevándorlás kezelésére.

Az államtitkár kifejtette, Orbán Viktor miniszterelnök kitartó és elvi alapú politizálásának visszaigazolása, elismerése, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke meghívta a gázai Béketanácsba.

A magyar kormányfő egy olyan környezetben, amikor „a háborús uszítás a divat”, szembemenve ezzel a trenddel már évek óta a békéről beszél. Olyan dolgokat mondott ki világosan már két-három évvel ezelőtt, amit akkor még senki sem mert kimondani vagy senki sem hitt el. Például azt, hogy a háború nem megnyerhető az ukránok számára a fronton, kivéve, ha az egész nyugati világ háborúba száll az oroszok ellen – mondta a politikus.

Hidvéghi Balázs kifejtette,

a közel-keleti béke szintén fontos számunkra, hiszen látjuk a konfliktus hatásait az európai mindennapokra, részben a migráció miatt, részben az arab-izraeli ellentétek megjelenése kapcsán a nyugat-európai városokban, ahol ma már az antiszemitizmus komoly problémává vált.

Az Európai Néppárt – amelynek a Tisza Párt is tagja és amely „fogja Magyar Pétert” a mentelmi ügyével – a legfontosabb háborúpárti erő ma az Európai Unióban és a migráció terén is gyakorlatilag elárulta az európai embereket – jelentette ki. Ők azt szeretnék, hogy egy olyan kormány legyen Budapesten, amelyik kiszolgálja az elképzeléseiket, gyakorlatilag egy bábkormányt szeretnének – mondta az államtitkár.

„Azt szeretnék, hogy a brüsszeli bürokrácia leiratokban irányítsa a tagállamokat, és közölje velük, hogy mit kell csinálni a migrációval, kikkel kell együtt élni, mit kell gondolni a háborús konfliktusról, a geopolitikai kérdésekről, a családról. El is mondták a Európai Parlamentben, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a jövő, ő az emberük”

– tette hozzá.

Az érdekük, hogy Magyarország betagozódjon az európai fősodorba, a Brüsszelből diktált irányba. Nekünk meg az az érdekünk magyarként, hogy ezt ne tegyük meg, és a saját utunkat járjuk tovább – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

A politikus elmondta, az, hogy Magyar Péter milyen emberekkel tárgyal elsősorban gazdasági kérdésekről, kiket nevez meg szakértőként, megmutatja, milyen értékrendet, milyen érdekszférát képvisel. Kapitány István – aki szavai szerint vitán felül sikeres üzletember – rögtön a legelső bejelentkezéskor arról beszél, hogy csökkenteni kell a multikat terhelő adókat. Ez a multik érdeke, ami felülírja azt, hogy alacsony legyen a rezsi, hogy a családok támogatásokat kapjanak, hogy adómentességet, alacsony jövedelemadót lehessen fenntartani. Láttunk már ilyet, ez a Bajnai-féle politika vagy a „Gyurcsány-korszak,” ugyanakkor ez a külföldi elvárás – fűzte hozzá.

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)