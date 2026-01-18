„Senki nem szidalmazott, senki nem bántott” – mondta a rendőrségnek a Tisza jelöltje, akit Magyar Péter szerint egy „Orbán-janicsár” bántalmazott

A Vác Online szerint Szimon Renáta, a Tisza Párt képviselőjelöltje a rendőrségnek azt mondta: senki sem bántalmazta őt. Korábban Magyar Péter ezzel ellentétes állítást tett.

A Vác Online információi szerint Szimon Renáta arról tájékoztatta a rendőrséget az esetet követően tett tanúvallomásában:

„Engem senki nem szidalmazott, személyemnek szóló szidalmazás nem hangzott el, senki nem bántott”

„Szimon Renáta ennek ellenére napok óta fogadja a közösségi oldalán az elszenvedett bántalmazása miatti együttérző szavakat, üzeneteket” – írta a váci portál, amely szerint Szimon Renáta ott sem volt, amikor az incidens történt.

Hozzátették: „A Hír TV aznap reggeli helyszíni tapasztalati sem támasztották alá a jelölt bántalmazását, de cáfolták a támadás tényét a helyiek is, hazugságnak nevezve Magyar Péter másik, állítólagos fojtogatásra vonatkozó állítását is, akik szerint az egész nem több mint politikai provokáció.”

Most bebizonyosodott, Szimon Renáta hazudott, őt senki nem bántotta, nem szidalmazta. Hazudott Magyar Péter is. Valójában tehát nem támadták meg Rádon január 15-én reggel Szimon Renátát

– fűzte hozzá a Vác Online.

Magyar Péter azt állította, hogy megtámadták őket

„Megtámadták ma reggel Szimon Renáta Pest megyei jelöltünket és az önkénteseinket Rád településén. A kocsmából ordítva kirohanó Orbán-janicsár felrúgta a TISZA pultját és fojtogatni kezdte az egyik önkéntesünket”– írta előzőleg az esetről a Tisza Párt elnöke.

Hozzátette: „Amikor Renátáék kihívták a rendőrséget, az elkövető elszaladt. A rendőrség másfél óra alatt ért ki. Viszont szinte azonnal a helyszínen termett a Hírtv riportere és az áldozatokat kezdte el zaklatni. Egyértelműen előre eltervezett támadásról van szó. Orbán Viktor és a bűnbandája mára egyértelműen csak az erőszakban, a balhéban, a hazugságokban és a hamisításokban bízik.”

„Elvárom a Pest megye 11-es választókerületének fideszes jelöltjétől, Rétvári Bencétől, hogy ma személyesen kérjen bocsánatot Szimon Renátától és a TISZA önkénteseitől! Orbán Viktort pedig felszólítom, hogy haladéktalanul hívja vissza a verőembereit a magyar utcákról! ” – írta előzőleg Magyar Péter.

Kiemelt kép: Szimon Renáta. Forrás: Facebook/Vác Online.