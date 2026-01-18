Következő feladat: kimaradni a háborúból és itthon tartani a magyarok pénzét – jelentette ki Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg egy videót a szombati Háborúellenes Gyűlésen elmondottakból.

„Mi erre építjük a magyarok jövőjét Létrehoztuk a munkaalapú gazdaságot és a családalapú társadalmat. Következő feladat: kimaradni a háborúból és itthon tartani a magyarok pénzét. Mi erre vállalkoztunk” – írta a kormányfő a videó mellé.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos.