Következő feladat: kimaradni a háborúból és itthon tartani a magyarok pénzét – jelentette ki Orbán Viktor

Szerző: hirado.hu
2026.01.18. 09:45

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg egy videót a szombati Háborúellenes Gyűlésen elmondottakból.

Mi erre építjük a magyarok jövőjét Létrehoztuk a munkaalapú gazdaságot és a családalapú társadalmat. Következő feladat: kimaradni a háborúból és itthon tartani a magyarok pénzét. Mi erre vállalkoztunk” – írta a kormányfő a videó mellé.

Arról, hogy mi minden hangzott még el a szombati gyűlésen, itt írtunk részletesebben.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos.

