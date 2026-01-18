Itt a teljes levél, amelyben Donald Trump meghívta Orbán Viktort a Béketanácsba

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közzétette a fordítását annak a levélnek, amelyben Donald Trump amerikai elnök meghívta Orbán Viktort a gázai Béketanácsba.

Mint arról a hirado.hu beszámolt, Szijjártó Péter a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában jelentette be, hogy Donald Trump meghívta a magyar kormányfőt is a gázai békefolyamatot felügyelő Béketanácsba.

Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétette a levél fordítását, amely így szól:

„2026. január 16.

Őexcellenciája Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke Budapest

Kedves Viktor!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Magyarország miniszterelnökeként meghívhatom Önt, hogy csatlakozzon hozzám egy kritikus jelentőségű, történelmi és nagyszabású erőfeszítésben a Közel-Kelet békéjének megszilárdítása érdekében, és ezzel egy időben elinduljunk a globális konfliktusok megoldásának egy bátor, új megközelítése felé!

2025. szeptember 29-én bejelentettem az Átfogó Tervet a gázai konfliktus lezárására, egy rendkívüli, 20 pontos ütemtervet, amelyet gyorsan elfogadtak a világ vezetői, beleértve az arab világ, Izrael és Európa számos meghatározó államfőjét is. E terv előmozdításaként november 17-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa elsöprő többséggel elfogadta a 2803. számú határozatot, amely üdvözölte és jóváhagyta ezt a víziót.

Most elérkezett az idő, hogy mindezeket az álmokat valóra váltsuk. A terv középpontjában a Béketanács áll, a valaha összeállított legimpozánsabb és legjelentősebb testület, amely új nemzetközi szervezetként és átmeneti kormányzati igazgatási struktúraként jön létre.

Erőfeszítésünk egy kiváló nemzetekből álló csoportot hoz majd össze, amelyek készek vállalni a maradandó béke megteremtésének nemes felelősségét – egy olyan megtiszteltetést, amely azoknak jár, akik készek példát mutatva vezetni, és ragyogóan befektetni egy biztonságos és virágzó jövőbe a következő nemzedékek számára. Elkötelezett és kiváló partnereinket – akiknek többsége nagy tiszteletnek örvendő világvezető – a közeljövőben össze fogjuk hívni.

A Tanács elnökeként ezúton hivatalosan meghívom Magyarországot, hogy alapító tagállamként csatlakozzon, és az Ön képviseletében részesévé váljon a Béketanács Alapokmányának. Ez a Tanács egyedülálló lesz, ehhez fogható még soha nem létezett! Minden tagállam kijelölhet egy felhatalmazott képviselőt, aki nevében részt vesz és közreműködik az üléseken. Mellékelten megküldjük az Átfogó Tervet és a Tanács Alapokmányát, amely immár nyitva áll az Ön aláírása és ratifikációja előtt.

Várom a közös munkát Önnel a jövőben, hosszú távon, azzal a céllal, hogy megteremtsük a tartós VILÁGBÉKÉT, JÓLÉTET ÉS NAGYSÁGOT MINDENKI SZÁMÁRA!

Legjobb kívánságaimmal,

Tisztelettel,

DONALD J. TRUMP

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELNÖKE”

Mindeközben a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály ugyancsak megosztotta a teljes levelet.

Budapest, 2026. január 18.

Budapest, 2026. január 18.

Donald Trump nemrég jelentette be a Béketanács létrehozását

Mint írtuk, Donald Trump a Gázai övezet felügyeletére létrehozott Béketanácsról először egy nappal azután beszélt, hogy Steve Witkoff különmegbízott bejelentette a gázai terv második fázisába való átmenetet az enklávé jövőjét és a háború befejezését illetően. Witkoff még csütörtökön jelentette be az X-en, hogy „az elnök 20 pontos tervének második szakaszának elindítását a gázai konfliktus befejezése érdekében, amely a fegyverszünetről a demilitarizációra, a technokratikus kormányzásra és az újjáépítésre tér át”.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bejelenthetem a Béketanács létrehozását”

– írta akkor Trump a Truth Socialön.

A Fehér Ház korábban (még Orbán Viktor meghívásának bejelentése előtt) azt közölte, hogy a Béketanács tagjai között lesz Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott, Jared Kushner, Trump elnök veje, Tony Blair volt brit miniszterelnök, Hakan Fidan török külügyminiszter, Ali al-Thawadi magas beosztású katari tisztviselő, Hassan Rashad egyiptomi hírszerzési főnök, Mark Rowan amerikai milliárdos, Reem al-Hashimy, az Egyesült Arab Emírségek nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára, Nickolay Mladenov, az ENSZ korábbi közel-keleti különmegbízottja, Yakir Gabay, izraeli ingatlanmágnás, valamint Sigrid Kaag, az ENSZ tisztviselője.

